Bình Dương ghi nhận 3.028 ca mắc COVID-19, tăng 1.760 ca so với ngày 11/8

(VTC News) -

Trong 3.028 ca mắc ghi nhận trong 24h qua, có 183 ca tại cơ sở y tế, 565 ca tại khu cách ly tạm thời, 2.111 ca trong khu phong tỏa và 169 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Trong đó, thị xã Tân Uyên có số ca mắc nhiều nhất so với ngày 11/8 với 1.477 ca (tăng 21,7 lần), tiếp theo là TP Thuận An 593 ca (3,1 lần). Địa phương có số mắc giảm là Bàu Bàng, Dĩ An, Bắc Tân Uyên. Tuy nhiên, hầu hết các ca bệnh được phát hiện trong khu phong tỏa (69,7%) và khu cách ly dành cho các trường hợp test nhanh dương tính (18,6%). Tỷ lệ phát hiện tại cộng đồng rất thấp (5,6%).

Trong ngày, Bình Dương có thêm 489 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện; thu dung điều trị 1.103 bệnh nhân và 42 bệnh nhân tử vong.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 36.776 ca mắc COVID-19; 7.839 bệnh nhân khỏi bệnh và 284 bệnh nhân tử vong.

Từ ngày 2/8, Bình Dương triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2. Kết quả,các địa phương lấy mẫu test nhanh và PCR cho 257.002 người, có 8.054 trường hợp dương tính. Triển khai lấy mẫu PCR cho 62.468 công nhân tại 49 công ty trong các khucông nghiệp, kết quả có 108 trường hợp dương tính.

Tính đến ngày 11/8, Bình Dương đã cơ bản hoàn thành việc tiêm 544.060 liều vaccine do Bộ Y tế phân bổ. Tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế phân bổ 1 triệu liều vaccine để tiêm cho công nhân lao động và người dân. Đồng thời tiếp tục đàm phán với các doanh nghiệp tìm nguồn vaccine để tiến hành mua đảm bảo đúng quy định.