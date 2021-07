Bình Dương ghi nhận 114 ca COVID-19 mới trong ba giờ

(VTC News) -

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong 114 ca thì 110 trường hợp ở khu cách ly, 3 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 1 trường hợp là học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Tân Bình, TP Dĩ An), phát hiện khi xét nghiệm sàng lọc thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp. Về yếu tố dịch tễ, 110 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại Công ty Wanek 2 và 4 trường hợp trong cộng đồng.

Bình Dương ghi nhận thêm nhiều ca COVID-19 mới.

Các ca mắc cư trú ở phường Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một); phường Hòa Lợi, Tân Định, Thới Hòa (TX Bến Cát); phường Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Vĩnh Tân, xã Hội Nghĩa (TX Tân Uyên); phường Bình Hòa, Thuận Giao (TP Thuận An); phường Tân Bình (TP Dĩ An); xã Minh Thạnh (huyện Dầu Tiếng); TP Cao Lãnh (Đồng Tháp); huyện Long Mỹ (Hậu Giang); huyện Tân Châu (An Giang).

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 766 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 1 trường hợp tử vong. Dịch bệnh xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.