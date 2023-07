Bình Dương có 1.300 căn hộ sắp bàn giao

(VTC News) -

Hoàn thành giai đoạn kết cấu với hơn 2,2 triệu giờ công của hàng ngàn lao động, Vạn Xuân Group đã tổ chức lễ cất nóc dự án Happy One Central (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Lễ cất nóc dự án ngày 15/7.

Ông Đoàn Văn Hoạt, Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết, phương châm nhất quán trong hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư là luôn giữ vững cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ xây dựng và pháp lý minh bạch.

Trong quá trình triển khai dự án Happy One Central, chủ đầu tư đã cùng các đối tác nỗ lực không ngừng với mục tiêu chất lượng và an toàn là trọng tâm. Vạn Xuân Group cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo mang đến cho khách hàng nơi an cư chất lượng xứng tầm.

Toạ lạc tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, Happy One Central được đánh giá sở hữu vị trí khá đắc địa với quy mô 2 tòa tháp, 40 tầng cao và 3 tầng hầm.

Dự án có 1.300 căn hộ, dự kiến bàn giao nhà vào quý I/2024. Mật độ xây dựng của dự án chiếm khoảng 34%, tổng diện tích tiện ích, cây xanh 1.03ha.

Nhân dịp chào mừng sự kiện lễ cất nóc, chủ đầu tư kết hợp khai trương căn hộ thật ngay công trường dự án nhằm giúp khách hàng có được hình dung chân thật nhất về ngôi nhà tương lai của mình với chất lượng bàn giao là các thương hiệu nội thất châu Âu/Mỹ...

Linh Chi