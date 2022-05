Bình Dương: Biển quảng cáo bị cuốn bay vào lưới điện, gây mất điện diện rộng

(VTC News) -

Chiều 21/5, đại diện Điện lực Thuận An cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện, gây mất điện tại nhiều phường ở TP Thuận An, Bình Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h cùng ngày, tại TP Thuận An trời mưa kết hợp dông lốc làm biển quảng cáo của Phòng khám Đa khoa Đại Lộ Bình Dương (quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Thuận An) bị gió cuốn bay vướng vào lưới điện, gây mất điện tại một số khu vực phường Lái Thiêu, Hưng Định, Thuận Giao và xã An Sơn.

Gió cuốn bay biển quảng cáo vào lưới điện, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Biển quảng cáo này nằm cách đường dây điện 22KV khoảng 5m. Sự cố khiến ít nhất 4 phường bị mất điện hoàn toàn. Đây là những phường rất đông dân và có nhiều công ty, xí nghiệp.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Thuận An nhanh chóng cử lực lượng chức năng đến hiện trường khắc phục, đồng thời chuyển nguồn cho một số khu vực có điện trở lại. Đơn vị này cho biết, dự kiến phải đến 18h mới khắc phục được hoàn toàn sự cố này.

Theo đại diện điện lực TP Thuận An, khi bước vào mùa mưa nếu các hộ kinh doanh không gia cố lại các biển quảng cáo thì rất dễ xảy ra các vụ việc tương tự. Việc gây mất điện hàng loạt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, công ty.