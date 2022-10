Bình Định, Phú Yên: Mưa lớn, nhiều vùng đất chìm trong mênh mông 'biển nước'

(VTC News) -

Video: Mưa lớn, ngập cục bộ tại huyện Hoài Ân, Bình Định (Video: Lưu Quốc Trí)

Cảnh tượng nước ngập đường, ngập nhà

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, trong 24 giờ qua (từ 1h ngày 10/10 - 1h ngày 11/10), khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa to đến rất to như các xã: An Hưng và An Hòa (huyện An Lão); Hoài Sơn, Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn); các huyện: Phù Mỹ, Phù Cát,...khiến nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Trong khoảng 6 giờ tới khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các nơi trong tỉnh.

Xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) sáng nay (11/10) một số địa điểm vẫn mênh mông nước. (Ảnh: Ngọc Hữu)

Nước ngập sâu tại thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ . (Ảnh: Ngọc Hữu)

Theo Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, từ đêm qua (10/10) tại địa bàn có nơi ngập sâu trên 1m.

Nước ngập đem theo cả rác thải sinh hoạt vào nhà.

Tại tỉnh Phú Yên: Sáng nay (11/10), trời tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Tuy Hòa ngập sâu trong nước. Mưa to gây ngập nặng một số tuyến đường như: Lê Thành Phương, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Duy Tân...

Phụ huynh phải cõng con tới trường.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tại những nơi nước ngập chính quyền địa phương đều có biển cảnh báo.

Nhiều vùng tại Bình Định, học sinh phải nghỉ học

Do mưa lớn trên địa bàn huyện Hoài Ân nên chiều 10/10, có 2.912 học sinh của 8 trường mầm non, tiểu học nằm trên địa bàn các xã cánh Bắc huyện đã được cho nghỉ học.

Theo bà Lê Thị Thu Hoài - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân, do nước đang lớn, nhất là tại các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, một số nơi bị nước lũ chia cắt, việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em. Tùy tình hình thực tế từng địa phương, hiệu trưởng các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và báo cáo với Phòng GD&ĐT huyện.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, hiện mực nước các sông ở phía Bắc tỉnh Bình Định đang lên nhanh, khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3, mưa to còn tiếp tục tiếp diễn.

Nhiều nơi tại thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân... mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tại tỉnh lộ 629, đoạn cầu tràn các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang bị ngập nặng, nhiều vị trí nước lũ sâu trên 1 m. Tuyến đường liên thôn ở xã An Nghĩa bị sạt lở với khối lượng đất, đá khoảng 100 m3, giao thông ách tắc.

Tại vùng hạ lưu các xã Đắk Mang, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây (huyện Hoài Ân), nhiều tuyến đường khu vực thấp trũng cũng bị ngập.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tại những nơi nước lũ dâng lên các tuyến đường, chính quyền địa phương đã bố trí dân quân, công an chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt.

Anh Nguyễn Văn Lữ ( người dân xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) cho biết: "Từ đêm qua (10/10) nhiều đoạn đường nước ngập cả mét, nước tràn vào nhà. Do nước ngập nhanh nên gia đình tôi không kịp trở tay, nhiều đồ đạc cũng chìm trong nước. Sáng nay nước đã rút phần nào nhưng vẫn còn mưa".

Ông Trần Minh Lâm - Chủ tịch UBND xã Hoài Hải - cho biết: "Xã Hoài Hải nằm hạ nguồn cuối sông Lại Giang. Ngay khi nhận tin cảnh báo lũ trên các sông phía Bắc khu vực tỉnh Bình Định, UBND xã đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt; đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân. Tại các điểm ngập sâu, chúng tôi đều cử cán bộ chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại".

Tối 10/10, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã ký công điện, yêu cầu khẩn trương ứng phó mưa lũ trên địa bàn.

Từ chiều 10/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định (PCTT - TKCN và PTDS) đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định vận hành hạ mực nước hồ Định Bình giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Theo đó, Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định vận hành điều tiết tăng dần lưu lượng nước qua hồ Định Bình (lưu lượng lớn nhất qua hồ là 350m3/s), để hạ mực nước hồ đưa dần về cao trình +70. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 19h tối 10/10 đến khi có thông báo mới.

Video: Nước tràn vào nhà dân tại xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) tối 10/10