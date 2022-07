(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng nay (21/7), chị H.P.L (26 tuổi, trú tại thôn An Hòa 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển xe máy Airblade lưu thông theo hướng từ QL 19C về xóm 3 thôn Bình An 1.

Khi đến km 1099+300 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (khu gian Tân Vinh - Diêu Trì), tai nạn xảy ra khi phụ nữ này va chạm với tàu khách ký hiệu SQN 2, do Bùi Đức Thọ điều khiển theo hướng Nam ra Bắc, đoạn trước khi vào ga Diêu Trì.

Hậu quả, chị L. bị tàu hất văng khoảng 10 m về phía bên trái theo hướng tàu chạy và tử vong tại chỗ.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực này có đường dân sinh giao nhau với đường sắt nhưng không có cảnh báo tự động.

Vụ việc khiến đoàn tàu SQN2 chạy qua Tân Vinh- Diêu Trì chậm hơn 20 phút.