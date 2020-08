Bình Định dừng cấp phép xây dựng dự án bất động sản nghỉ dưỡng

UBND tỉnh Bình Định mới đây có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc quản lý Nhà nước đối với dự án căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng Bình Định rà soát các nội dung quản lý Nhà nước đối với dự án condotel, resort villa, officetel trên địa bàn tỉnh; đối chiếu các quy định hiện hành của Nhà nước, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND tỉnh để xem xét cho ý kiến giải quyết.

Đồng thời, Sở Xây dựng Bình Định được đề nghị tạm dừng cấp phép xây dựng đối với các dự án liên quan.

Bãi tắm "vầng trăng khuyết" ở phố biển Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.

Tính đến hết quý I, Sở Xây dựng Bình Định cho biết 20/40 dự án bất động sản đăng ký triển khai nhưng chưa đủ điều kiện kinh doanh, chậm tiến độ. Các dự án này đáng lẽ phải hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng vẫn đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng và chưa có giấy phép kinh doanh.

Trong đó, 3/40 dự án vừa chậm tiến độ, vừa chưa đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai và chưa được kinh doanh, gồm: Trung tâm thương mại - dịch vụ, văn phòng và căn hộ I - Tower Quy Nhơn của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Đô Thành; Tổ hợp khách sạn và căn hộ khách sạn Xuân Diệu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu; Khu nhà ở Vạn Phát của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Toàn Phát.

Trước đó, Bộ Công an nhận định hoạt động đầu tư, kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng các loại hình bất động sản như condotel, resort villa, officetel diễn ra dưới nhiều hình thức phức tạp, nhưng quy định pháp luật liên quan chưa đầy đủ, tồn tại nhiều bất cập gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, rủi ro cho người mua, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, quy định về kinh doanh condotel, resort villa, officetel còn nhiều bất cập, chưa cụ thể dẫn đến rủi ro cho người mua. Theo đó, quy định điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai còn lỏng lẻo, chưa rõ vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước.

Bộ Công an đề xuất không hợp thức hóa các dự án officetel, biệt thự du lịch, officetel thành nhà ở.

Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), hiện cả nước có khoảng 83.000 condotel, 28.100 biệt thự du lịch, 12.617 phòng khách sạn, 15.663 căn shophouse… Số này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM, Quy Nhơn, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Ninh…

Ngoài ra có khoảng 16.523 căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM.