Bình Định: Cháy bãi rác nhiều ngày, người dân sống chung với khói, mùi khét

(VTC News) -

Cháy tại bãi rác thị xã An Nhơn hơn 10 ngày qua gây ảnh hưởng đời sống người dân

Theo người dân thôn Trung Ái, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) bãi chôn lấp chất thải rắn An Nhơn hoạt động đã gần 10 năm, với diện tích khoảng 2ha. Không hiểu vì lý do gì, hơn một tuần nay, bãi chôn lấp bốc cháy kèm với mùi khét nồng hôi, thời điểm khói nhiều nhất là thời gian sáng sớm và chiều tối.

Ghi nhận của PV VTC News, bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn nằm cách khu công nghiệp Nhơn Hòa và khu dân cư vài trăm mét, trưa 22/4 không còn tình trạng bốc cháy thành ngọn lửa nhưng đứng cách bãi chôn lấp khoảng hơn 2km vẫn thấy những cột khói cao lan toả ra khắp nhà dân thôn Trung Ái (Phường Nhơn Hoà), và khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Từ xa có thể nhìn thấy khói bốc lên từ bãi rác lan toả khắp khu vực dân cư.

Ông Nguyễn Thế Hùng, 65 tuổi sống tại xóm Trực Sơn cho biết, hiện tại người dân đã làm đơn kiến nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng trên.

“Mùi khói và mùi khét, cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến không khí đặc quánh khó chịu. Chúng tôi thở không nổi, trưa nắng là khói bay cao lan toả hết toàn bộ khu vực dân sinh, đóng cửa vào cũng không được mà mở cửa ra bật quạt cũng không xong. Ban đêm tôi cũng không tài nào ngủ được”, ông Hùng bức xúc nói.

Thông tin tới PV VTC News, ông Huỳnh Hùng, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Nhơn cho biết, bãi chôn lấp chất thải rắn An Nhơn có tổng diện tích quy hoạch khoảng 2ha. Rác thải được đổ thành đống lộ thiên, sau đó đơn vị vận hành bãi rác (Ban quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn) xử lý bằng hóa chất để tiêu hủy dần.

“Vì diện tích bãi rác lớn nên đơn vị sẽ xử lý tưới nước dần từ ngoài vào đến trong, chứ không thể một lúc dập tắt hết đám cháy được.”, ông Hùng cho biết.

Rác vẫn âm ỉ cháy nhiều ngày nay.

Kế hoạch ban đầu, Công ty TNHH Toàn Xuân Hiếu đầu tư xây dựng dự án Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư tính toán không khả thi nên từ chối đầu tư.

Hiện, UBND tỉnh Bình Định thống nhất đưa toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của thị xã An Nhơn về Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, sau khi Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh bàn giao ô chôn lấp A4 cho UBND thành phố Quy Nhơn.

Theo quy hoạch này thì hiện nay Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ sẽ là nơi xử lý rác thải sinh hoạt cho thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh với khối lượng khoảng 400 tấn mỗi ngày.

Chiều 21/4/2023 những chiếc xe rác từ thị xã An Nhơn đã bắt đầu đổ tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ sau khi Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định đã bàn giao lại cho UBND thành phố Quy Nhơn.

Chiều 21/4/2023 Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định đã bàn giao Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ cho UBND thành phố Quy Nhơn. Những xe rác từ thị xã An Nhơn ngay trong chiều cùng ngày cũng đã được chuyển về đây tập kết và xử lý.

Theo lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn, bước tiếp theo sau khi Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định đã bàn giao Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ cho UBND thành phố Quy Nhơn sẽ tiến hành vận chuyển rác về đó xử lý, dùng đất san lấp đóng cửa Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn và trồng cây phục hồi môi trường.

Nguyễn Gia