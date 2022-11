Bình Định: Bé 5 tuổi tử vong tại trường mầm non không phải do sặc thức ăn

(VTC News) -

Liên quan đến việc bé T.H. A. ( 5 tuổi, ngụ tại thị trấn Tăng Bạt Hổ) tử vong vào trưa 29/11 sau bữa cơm trưa tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăn Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định), trưa 30/11 thông tin với VTC News – Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, ông Nguyễn Hữu Khúc cho biết, theo thông tin từ phía Công an tỉnh Bình Định, bước đầu đã loại bỏ nguyên nhân tử vong của bé A. là do ngộ độc thức ăn, sặc thức ăn.

Sau khi khám nghiệm tử thi các cơ quan chức năng nhận thấy cháu bé 5 tuổi có dấu hiệu dịch tràn màng phổi, sưng phổi.

Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ nơi xảy ra sự việc.

Ông Khúc cũng cho biết, địa phương đã cử toàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu A.

Ông Mai Văn Lên, Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, cho biết cháu A. đã có dấu hiệu bị bệnh trước đó nhưng gia đình của bé không biết và không đưa đi khám kịp thời. Hiện vụ việc chưa có kết quả chính xác vẫn phải chờ kết luận từ phía cơ quan chức năng.

Phía người nhà cháu A. cho hay, A. là con thứ 2 trong gia đình. Cháu không hề có tiền sử bệnh nền. Buổi sáng đến trường sức khỏe cháu vẫn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường.

Trước đó khoảng 11h25 ngày 29/11, sau khi ăn cơm ở trường, bé A. được các cô giáo cho đi ngủ như mọi ngày. Sau đó, cô giáo đi kiểm tra thì thấy các cháu khác đã ngủ nhưng cháu A. không ngủ và có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Ngay sau đó, cháu A. được các cô giáo đưa đến Trung tâm Y tế H.Hoài Ân cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình biết. Tuy nhiên, cháu A đã tử vong.