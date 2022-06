'Big 4' ngân hàng rao bán loạt bất động sản giá trị lớn để thu hồi nợ

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty Xuất nhập khẩu Tân Phú bao gồm nhà và đất tại số F1, C4 khu Cư xá Tân Cảng, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Khu đất có diện tích 293,3 m2, giá khởi điểm là hơn 35,64 tỷ đồng.



Đây là lần thứ 3 tài sản này được rao bán và giá đã giảm nhẹ so với mức 37,1 tỷ đồng tại đợt phát mại đầu tiên cách đây 2 tháng.



Một tài sản khác cũng mới được Vietcombank rao bán là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 424, Tờ bản đồ số 15 tọa lạc tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với diện tích 1.428,2 m2. Đây là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Kim loại Việt Long có mục đích sử dụng là đất cụm công nghiệp có thời hạn sử dụng đến năm 2055.



Tài sản này đã từng được rao bán nhiều lần từ đầu năm tới nay với giá khởi điểm lần đầu là 13,7 tỷ đồng. Lần này, giá khởi điểm là hơn 12,82 tỷ đồng.



Trước đó, Vietcombank nhiều lần rao bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Kỹ Nghệ Evergreen Việt Nam với mức giá khởi điểm trong lần gần nhất vào cuối tháng 3/2022 lên tới 988,9 tỷ đồng. Mức giá này đã giảm hơn 110 tỷ đồng so với thông báo hồi đầu tháng đó.



Tài sản đấu giá bao gồm các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và nhà xưởng của Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam; hệ thống thiết bị máy móc sản xuất sợi tại Nhà máy 1 và Nhà máy 2 của Công ty nằm tại số 01 VSIP II, đường số 7, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và số 18, đường số 32, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore IIA, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) mới đây cũng thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng để xử lý thu hồi nợ vay. Cụ thể, tài sản gồm toàn bộ cây cao su và tài sản khác gắn liền với đất tại tờ bản đồ số 4, tổng số thửa đất 06 thửa tại Tiểu khu 305,308 thôn Tu Dốp 2, xã Pô Kô - huyện Đăk Tô - tỉnh Kon Tum (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 104410 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/10/2006). Trong đó, diện tích vườn cây cao su là 896.884,3 m2 (tương đương 89,69 ha); khu nhà điều hành và các công trình phụ trợ xây dựng trên diện tích đất 9.539,3 m2 (khoảng 0,95 ha). Giá khởi điểm là 11,5 tỷ đồng.



VietinBank còn rao bán khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Vũ Quang với giá khởi điểm 20,3 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là hàng chục bất động sản tại các quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận 8 và huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).



Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang bán đấu giá nhà máy tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với giá khởi điểm 89 tỷ đồng.



Tài sản bảo đảm bao gồm tài sản gắn liền với đất là nhà xưởng sản xuất số 01; 02; 03 tại Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 135975, số vào sổ cấp GCN: CT 06471 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 24/07/2014.



Ngoài ra, tài sản còn có loạt hệ thống máy móc, thiết bị là: máy cán phim và máy làm sạch bề mặt tấm mặt in, hệ thống điện phục vụ sản xuất, hệ thống phòng sạch, hệ thống máy sấy, hệ thống máy nén khí Hitachi, máy khoan quang.



Trước đó, BIDV đã đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là khoản nợ của Công ty TNHH Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương tại Chi nhánh Thủ Thiêm với giá khởi điểm tạm tính đến 30/4/2022 là hơn 218,84 tỷ đồng.



Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 70.227 m2, đất sản xuất kinh doanh. Tài sản trên đất gồm nhà xưởng 1 có diện tích sàn 19.871,1 m2 và nhà xưởng 2 diện tích sàn 4.207,4 m2 tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp.



Bên cạnh đó còn có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 1.208 m2, đất sản xuất kinh doanh tọa lạc tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp.



Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên còn gồm 4 khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu giữa Công ty TNHH Nhiên liệu Sài Gòn Đông Dương với các Công ty CP Thăng Long SBTC, Công ty TNHH Petro Thành Phát, Công ty TNHH XD TM DV La Vang, Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu Thiện Phát.



BIDV còn có một thông báo khác về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của một khách hàng không công bố danh tính với tổng dư nợ tính đến 30/4 là 4.837,9 tỷ đồng.



Tài sản bảo đảm cho khoản vay là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh và quyền tài sản về khai thác mỏ đá thuộc xã Hòa Thạch và Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Còn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), khoản nợ của Công ty TNHH Điện tử Tin học Viễn thông EITC và chi nhánh Công ty TNHH Điện tử Tin học Viễn thông EITC theo hai hợp đồng tín dụng ký từ năm 2009 và 2010 vừa được rao đấu giá khởi điểm gần 50 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng 945 m2 đất tại thôn Quang Vinh, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn và quyền sử dụng 128 m2 đất tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xoay quanh việc hàng loạt bất động sản dù thanh lý nhiều lần với mức giá giảm sâu nhưng vẫn ế ẩm, giới chuyên gia cho rằng lý do chính là việc định giá nhiều tài sản bảo đảm khi phát mại chưa sát với giá thị trường nên dù có đại hạ giá thì vẫn khó bán. Ngoài ra, vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến giải chấp khoản nợ, sang tên sở hữu... cũng gây khó cho việc thanh lý tài sản để thu hồi nợ.