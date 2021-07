Biểu tượng sexy của Kpop sụp đổ nhanh chóng thế nào?

Thông tin trên Chosun Ilbo về việc một thành viên nhóm nữ nổi tiếng bị phạt một triệu won ( 885 USD ) vì sử dụng chất cấm propofol và etomidate thu hút sự quan tâm của khán giả trong ngày 30/6. Tối cùng ngày, The Fact tiết lộ Gain - thành viên nhóm Brown Eyed Girls (BEG) - chính là ngôi sao vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy trên.

Bình luận về sự việc, khán giả vừa chỉ trích Gain, vừa nhắc lại chuyện tình đã qua của cô với tài tử Joo Ji Hoon. Nhiều người cho rằng cô và nam diễn viên Hyena là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đến với nhau vì cùng có sở thích dùng chất cấm. Vụ việc khiến danh tiếng và sự nghiệp 15 năm của Gain tuột dốc không phanh.

Dùng chất cấm vì mất ngủ, trầm cảm

Gain bị phạt vì sử dụng etomidate và propofol được lấy từ một viện thẩm mỹ. Cảnh sát kết luận thành viên BEG đã sử dụng chất cấm trên hai lần vào tháng 7 và tháng 8/2019. Thời gian và số lần sử dụng ít, chưa rơi vào tình trạng lạm dụng chất cấm, nên cô không bị truy tố hình sự, theo Chosun Ilbo.

Trước thông tin được truyền thông đăng tỉa, ngày 1/7, công ty quản lý Mystic Story đã lên tiếng thừa nhận và thay mặt Gain xin lỗi khán giả. Theo đại diện công ty, hành động sử dụng chất cấm propofol và etomidate của Gain "là hành vi không phù hợp với xã hội".

Trong bài đăng, công ty quản lý giải thích Gain phải chịu nhiều vết thương trên cơ thể, đau nhức kéo dài, kết hợp trầm cảm và rối loạn giấc ngủ trầm trọng. Do đó, nữ ca sĩ quyết định sử dụng propofol/etomidate như liệu pháp giảm đau.

"Nỗi đau của cá nhân Gain dần trầm trọng hơn, mà cô ấy không thể nói ra trong suốt nhũng năm qua. Công ty quản lý nên là đơn vị đồng hành cùng nghệ sĩ nhưng lại không thể tìm ra cách thức tốt đẹp để giúp cô ấy thoát khỏi điều này", đại diện Mystic Story chia sẻ trong thông cáo báo chí gửi tới truyền thông.

Công ty quản lý cũng nhận trách nhiệm về phía mình, khẳng định sẽ giúp Gain vượt qua vấn đề cá nhân, để quay lại chuộc lỗi với khán giả bằng hình ảnh trưởng thành, tốt đẹp.

Đối với lời xin lỗi được đăng tải thông qua công ty quản lý, khán giả Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng và liên tục chỉ trích giọng ca sinh năm 1987. Trước Gain, nhiều người đẹp, ngôi sao đã đánh mất sự nghiệp hoặc phải vào tù vì sử dụng propofol. Do đó, nhiều người cho rằng nộp phạt một triệu won là mức án quá nhẹ nhàng.

Chuyện tình tai tiếng với Joo Ji Hoon

Vì vụ việc sử dụng chất cấm, khán giả thậm chí nhắc lại chuyện tình đã qua giữa Gain và Joo Ji Hoon. Khán giả nặng lời chê trách hai người là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Nam diễn viên Joo Ji Hoon từng bị phạt một năm tù giam vì sử dụng ma túy. Đây là một trong những scandal lớn nhất showbiz Hàn năm 2009. Vì sự việc trên, Joo Ji Hoon từ diễn viên trẻ triển vọng trở thành tội đồ quốc dân. Anh mất nhiều năm để quay lại đóng phim, kiên trì từ vai phụ mờ nhạt đến khi giành được vai diễn nặng ký trong các phim điện ảnh nhờ thực lực diễn xuất. Tuy nhiên, đã 12 năm trôi qua, Joo Ji Hoon vẫn luôn bị khán giả gọi là "kẻ nghiện ma túy".

Gain và Joo Ji Hoon yêu nhau sau khi đóng chung MV 18+ có tên Fxxk U.

Tháng 5/2014, Gain xác nhận hẹn hò Joo Ji Hoon. Hai người gặp gỡ và nên duyên sau khi Joo Ji Hoon đóng vai nam chính trong MV Fxxk U của thành viên nhóm BEG. Thời điểm đó, khán giả cũng mỉa mai tài tử 39 tuổi, cho rằng anh phải lòng Gain sau khi đóng loạt cảnh 18+ với cô trong MV.

Sau đó, bức ảnh chụp Joo Ji Hoon để Gain ngồi trên vai khi tới xem một buổi hòa nhạc cũng gây lên những ý kiến trái chiều. Người hâm mộ cho rằng cặp sao không tôn trọng khán giả cùng dự sự kiện. Joo Ji Hoon vốn có chiều cao 1,88 m, việc anh cõng người yêu lên trên vai khiến khán giả phía sau bị che khuất tầm nhìn, không thể nhìn lên sân khấu.

Tháng 6/2017, Gain công bố loạt tin nhắn cá nhân, tố cáo bạn thân của Joo Ji Hoon dụ dỗ cô hút cần sa. Cô còn thẳng thừng gọi bạn trai là "tên nghiện hút" và cho rằng nam diễn viên, cũng như bạn thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Vụ việc vấp phải nhiều chỉ trích, phần lớn khán giả Hàn Quốc không tỏ ý thông cảm hay bênh vực Gain, trái lại còn chê trách cô nhiều hơn.

Một tháng sau vụ việc, Gain tuyên bố chia tay Joo Ji Hoon sau ba năm mặn nồng. Nhiều người cho rằng vụ việc tung tin nhắn cá nhân và chỉ trích Joo Ji Hoon là "tên nghiện hút" đã khiến chuyện tình nhiều tranh cãi và tai tiếng của hai người đi đến hồi kết.

Sự nghiệp suy tàn

Trước khi vướng vào tai tiếng dùng chất cấm và yêu Joo Ji Hoon, Gain là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng bậc nhất Kpop giai đoạn 2009-2013. Cô được gọi là biểu tượng sexy, nổi tiếng với vẻ đẹp độc đáo và phong cách biểu diễn gợi cảm đến mức táo bạo.

Gain nổi tiếng với thân hình gợi cảm và gương mặt đẹp lạ.

Cùng với sự bùng nổ của hai bản hit Abracadabra và Sign vào năm 2009, Gain nói riêng và Brown Eyed Girls từ vị trí nhóm nhạc hạng B vươn lên hàng ngũ sao hạng S của Kpop. Hai ca khúc đều có thành tích nhạc số vượt trội, vũ đạo lắc hông và vũ đạo đập quạt cũng viral khắp Hàn Quốc. Không chỉ khán giả, các thần tượng Kpop cũng liên tục cover Abracadabra và Sign trên các sân khấu âm nhạc và lễ trao giải lớn.

Song hành cùng sự nổi tiếng của hai bản hit trên, nét đẹp độc đáo với đôi mắt một mí và thân hình gợi cảm của Gain cũng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng sắc đẹp và diễn đàn mạng. Danh tiếng của nữ ca sĩ tiếp tục được đẩy cao khi cô nhận lời làm vợ hờ của Jo Kwon trong chương trình kết hôn giả tưởng We Got Married, tham gia phim sitcom ăn khách All My Love, đóng chính trong MV Gentleman của PSY.

Thừa thắng xông lên, Gain phát hành album solo với ca khúc chủ đề Irreversible. Ca khúc giành được giải Music Video xuất sắc tại MelOn Music Awards 2010. Các ca khúc solo tiếp theo của giọng ca 34 như Bloom, Fxxk U, Truth or Dare, Paradise Lost... đều là hit lớn, đứng đầu nhiều BXH nhạc số. Bloom thậm chí thắng giải Ca khúc của năm tại Gaon Chart Music Awards.

Càng nổi tiếng, Gain càng sexy, táo bạo. Cô không ngại đóng chính trong loạt MV được gắn mác 18+ của mình, mặc trang phục siêu ngắn và nhảy vũ đạo với nhiều động tác xoạc chân, bò trườn... Thậm chí, vì vũ đạo quá nhạy cảm, Gain phải chỉnh sửa phần biểu diễn mới được trình diễn trên đài truyền hình.

Vì quá nổi tiếng và dành nhiều thời gian theo đuổi sự nghiệp cá nhân, Gain khiến nhóm BEG phải tạm dừng hoạt động 4 năm. Trả lời trong buổi họp báo ra mắt album RE_vive của nhóm vào năm 2019, nữ ca sĩ nói: "Chỉ vì tôi mà nhóm phải ngừng các hoạt động chung trong 4 năm, bởi tôi cần thời gian cho kế hoạch riêng. Vốn dĩ nhóm lên kế hoạch trở lại với âm nhạc sau 2 năm, nhưng tôi đã khiến mọi việc bị trì hoãn thêm 2 năm nữa. Tôi thật sự xin lỗi".

Sau hoạt động quảng bá cho album RE_vive, Gain cũng biến mất khỏi ngành giải trí. Nhiều ý kiến nhận định Gain đã chạm đến đỉnh cao của danh vọng từ năm 2014 và dần suy giảm từ sau MV Paradise Lost (2015). Chuyện tình với Joo Ji Hoon cũng khiến Gain đánh mất cảm tình của khán giả đại chúng.

Việc ngừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật từ năm 2019 tới nay khiến danh tiếng cô gây dựng nhiều năm gần như tiêu tan. Với scandal sử dụng chất cấm, sự nghiệp của biểu tượng sexy một thời có thể sẽ chấm dứt tại đây, vào thời điểm kỷ niệm 15 năm gia nhập ngành giải trí.