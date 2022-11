Biểu đồ cho thấy dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng bất thường ở Hà Nội

Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần thứ 45 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, 7 ngày qua, thành phố ghi nhận thêm 1.343 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Con số này tăng 2,3% so với tuần trước đó (1.312). Các bệnh nhân được ghi nhận tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Một số địa phương có số ca mắc cao là Đống Đa (120), Thanh Oai (98), Phú Xuyên (95), Hoàng Mai (94).

Cộng dồn trong năm 2022, Hà Nội đã có tới 12.059 ca mắc sốt xuất huyết, 12 trường hợp trong số này không may tử vong.

Số ca mắc, nghi mắc sốt xuất huyết theo tuần năm 2021, 2022 tại Hà Nội. (Nguồn: CDC HN)

Thống kê cho thấy số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội đã tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2021 (3.130 ca mắc và không có trường hợp nào tử vong). Các bệnh nhân năm nay xuất hiện tại tại toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã; 545/579 xã, phường, thị trấn.

Mặt khác, loại virus Dengue đang xuất hiện trong cộng đồng được xác định là DENV1, DENV2 và DENV4.

Cũng trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 83 ổ dịch mới tại Hoàng Mai (24), Đống Đa (12), Hà Đông (9), Thanh Oai (8), Thanh Trì (7), Bắc Từ Liêm (6), Hai Bà Trưng (5), Thanh Xuân (4), Hoài Đức (4), Thạch Thất (2), Chương Mỹ (1) và Thường Tín (1).

Từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã có tất cả 994 ổ dịch tại 30/30 quận, huyện, thị xã. Hiện còn 164 ổ dịch hoạt động tại 23 quận, huyện. Trong đó, một số ổ dịch đang hoạt động có nhiều bệnh nhân là thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất (238); Ngọc Đình, Hồng Dương, Thanh Oai (55); tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên (53).

Trong khi đó, theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tuần qua, cả nước ghi nhận 10.306 trường hợp mắc sốt xuất huyết và không có trường hợp nào tử vong.

So với tuần trước đó (10.386 ca mắc và một trường hợp tử vong) số bệnh nhân sốt xuất huyết đã giảm 0,8%. Mặt khác, số người phải nhập viện do sốt xuất xuất huyết trên cả nước là 8.331, cũng giảm 0,6% so với tuần trước.

Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 303.637 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 112 ca không may tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (62.106/24), số ca mắc đã tăng 4,9 lần, lượng bệnh nhân tử vong cũng tăng 88 trường hợp.

Theo đánh giá của Cục Y tế Dự phòng, số ca mắc sốt xuất huyết tại miền Nam đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, con số này ở miền Bắc và miền Trung vẫn tiếp tục tăng.

Tại Hà Nội, CDC đánh giá trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận vẫn tăng so với tuần trước. Cơ quan này dự báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do thành phố đang trong cao điểm mùa dịch, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong.

Trong tuần qua, ngành y tế Hà Nội đã giám sát, điều tra và xử lý các ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại ổ dịch cụm 6, Đan Phượng, Đan Phượng và ổ dịch thôn 7, Tam Hiệp, Phúc Thọ.

Thời gian tới, CDC Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại các xã, phường, thị trấn đã xuất hiện ổ dịch, những nơi có khu vực ổ dịch cũ phức tạp hoặc nhiều yếu tố nguy cơ cao.