Biệt thự Sailing Club Residences Ha Long Bay hút nhà đầu tư

(VTC News) -

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh trong cao điểm Quý 3/2021, thị trường BĐS Hạ Long lấy lại nhịp hồi phục nhanh và tới Quý 4/2021 đã sôi động trở lại.

Một trong những sản phẩm thực sự thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính là dòng biệt thự nghỉ dưỡng Sailing Club Residences Ha Long Bay do Công ty BĐS BIM Land hợp tác với tập đoàn Sailing Club Leisure Group phát triển. Theo thông tin từ chủ đầu tư, 80% quỹ căn biệt thự C, D, E với mô hình quản lý linh hoạt đã được đăng ký giao dịch thành công chỉ sau 2 tháng công bố.

Nhà đầu tư tham quan mô hình dự án.

Có thể nói, mô hình vận hành linh hoạt có thương hiệu quản lý lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Hạ Long qua dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay. Theo đó, với mô hình này, các chủ sở hữu biệt thự sẽ tham gia vào chương trình hợp tác cho thuê được vận hành bởi thương hiệu Sailing Club trong tối thiểu 5 năm, với mức doanh thu chia sẻ 40%.

Trong thời gian tham gia vào chương trình hợp tác cho thuê, gia chủ có 20 đêm nghỉ miễn phí/năm tại dự án và trong 3 năm đầu tiên thêm 10 đêm nghỉ miễn phí. Đặc biệt, số lượng đêm nghỉ này có thể quy đổi áp dụng cho toàn bộ hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng mà BIM Land phát triển với những thương hiệu đẳng cấp như Regent Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, InterContinental Halong Bay Resort & Residences, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, Crowne Plaza Vientiane, Fraser Suites Hanoi...

Tính ưu việt của dòng biệt thư C, D, E của Sailing Club Residences Ha Long Bay là sau 5-10 năm, gia chủ có thể ngừng tham gia chương trình hợp tác cho thuê để hoàn toàn tận hưởng căn biệt thự của mình. Giải thích về chính sách này, đơn vị phát triển và thương hiệu vận hành cho biết muốn đem tới trải nghiệm sống thực sự cho gia chủ và kiến tạo một cộng đồng cư dân ưu tú bên bờ vịnh biển. Đây là mô hình vận hành linh hoạt hiếm có tại thị trường Hạ Long.

Theo bà Lê Mai Phương, giám đốc đơn vị phân phối MGV miền Bắc, mốc thời gian 5 năm sau khi tham gia chương trình hợp tác cho thuê được tính toán phù hợp với nhu cầu sử dụng của chủ nhân. Bởi lẽ, khi đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, các chủ nhân thường rất bận rộn với công việc và gia đình, thì việc tham gia vào chương trình hợp tác cho thuê giúp chủ nhân có dòng tiền thụ động ổn định sinh lời từ tài sản của mình. Trong khi đó, họ hoàn toàn có thể yên tâm vì căn biệt thự của mình được chăm sóc chu đáo theo tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Minh chứng cho sức hút của dự án chính là kết quả giao dịch các đợt sản phẩm được giới thiệu ra thị trường. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có tiềm lực vẫn tìm kiếm những dự án xứng tầm và ngược lại dự án hội tụ đủ các yếu tố cao cấp vẫn có sức hút ở phân khúc riêng.

Biệt thự loại C với thiết kế khoáng đạt và mang thiên nhiên tràn vào nhà.

Theo chia sẻ của đơn vị phân phối, 100% quỹ căn biệt thự D và E đã được đăng ký giao dịch thành công. Trong khi đó, các biệt thự C chỉ còn 50% bảng hàng. Các biệt thự C được phân bổ dọc theo hai cánh của khu nghỉ dưỡng, có diện tích từ 207-297m2, gồm 3 tầng với 3 phòng ngủ lớn. Điểm đặc biệt, biệt thự C có thể được tiếp cận từ đường lớn và đường nội khu.

Tầng hầm của biệt thự bao gồm gara có sức chứa 2 ô tô, cùng phòng ngủ và nhà vệ sinh cho người giúp việc. Mặt trước của biệt thự có bể bơi hình chữ L, ôm trọn phòng khách và phòng ăn, tạo ra tầm nhìn khoáng đạt cho không gian sống.

Tọa lạc tại bán đảo 1 khu đô thị Halong Marina, tâm điểm phát triển du lịch thương mại cao cấp của thành phố Hạ Long, Sailing Club Residences Ha Long Bay sở hữu vị trí kế cận bến du thuyền, có tầm nhìn đắt giá hướng ra vịnh Hạ Long. Không chỉ nằm ở vị trí mặt tiền biển, các biệt thự của dự án còn có pháp lý đất ở, sổ đỏ vĩnh viễn. Đây chính là điều kiện quan trọng để CĐT có thể xây dựng chính sách vận hành linh hoạt, tạo nên điểm vượt trội hiếm có của dự án tại thị trường Hạ Long.

Sailing Club Residences Ha Long Bay tại vị trí hiếm hoi kề cận bến du thuyền.

Nhằm tạo điều kiện cho các chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận với dự án, Chủ đầu tư BIM Land đang giới thiệu chính sách hỗ trợ lãi suất trong vòng 24 tháng, với mức vay lên đến 75% giá trị của biệt thự. Trong bối cảnh “bình thường mới” khi thị trường bất động sản Hạ Long ấm lại, Sailing Club Residences Halong Bay tiếp tục thu hút những nhà đầu tư tiềm năng giai đoạn trước Tết Nguyên đán.

