Biệt thự đắt nhất Dubai

Công ty Reliance Industries Ltd. của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani là “vị khách bí ẩn” mua biệt thự bên bờ biển trị giá 80 triệu USD ở Dubai (UAE). Đây là thương vụ bất động sản nhà ở lớn nhất từ ​​trước đến nay của thành phố, theo 2 người tham gia giao dịch (yêu cầu giấu tên).

Tỷ phú Ambani mua biệt thự sang trọng ở quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah của Dubai cho con trai. (Ảnh: Marwan Naamani/AFP).

Bất động sản ở đảo Palm Jumeirah được mua vào đầu năm nay cho con trai út nhà Ambani - Anant. Truyền thông địa phương đưa tin biệt thự bên bờ biển nằm ở phía bắc của quần đảo nhân tạo hình cây cọ và có 10 phòng ngủ, spa riêng, bể bơi trong nhà lẫn ngoài trời, theo Bloomberg.

Dubai đang nổi lên như thị trường yêu thích của giới siêu giàu - những người được chính quyền thành phố tích cực thu hút bằng cách cung cấp “thị thực vàng” dài hạn và nới lỏng các biện pháp hạn chế sở hữu nhà cho người nước ngoài. Vợ chồng David và Victoria Beckham cùng ngôi sao Bollywood Shahrukh Khan sẽ là hàng xóm mới của Ambani.

Anant là một trong 3 người thừa kế khối tài sản 93,3 tỷ USD của ông Mukesh Ambani, theo Bloomberg Billionaires Index. Người giàu thứ 11 thế giới (hiện 65 tuổi) đang dần giao lại quyền lực cho các con sau khi mở rộng đế chế của mình sang lĩnh vực năng lượng xanh, công nghệ và thương mại điện tử.

Gia đình Ambani đang gia tăng dấu ấn bất động sản ở nước ngoài, với cả 3 người con đều hướng về phương Tây để tìm ngôi nhà thứ 2.

Năm ngoái, Reliance chi 79 triệu USD để mua Stoke Park Ltd. ở Anh - nơi có dinh thự thời Georgia được cho là dành cho con trai lớn Akash Ambani. Anh gần đây được bổ nhiệm làm chủ tịch của nhà điều hành viễn thông Reliance Jio Infocomm Ltd. Isha, em gái song sinh của Akash, đang tìm kiếm ngôi nhà ở New York (Mỹ).

Thỏa thuận bất động sản ở Dubai được giữ bí mật và nắm giữ bởi một trong những công ty nước ngoài của Reliance. Cộng sự lâu năm của Ambani là Parimal Nathwani, Giám đốc phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của tập đoàn và là thành viên Quốc hội, sẽ quản lý biệt thự.

Nơi ở chính của gia đình Ambani sẽ vẫn là Antilia - tòa nhà chọc trời 27 tầng ở Mumbai với 3 sân bay trực thăng, chỗ đậu cho 168 xe hơi, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, phòng khiêu vũ lớn và 9 thang máy.

Ngoài những căn biệt thự, chuỗi đảo của Palm Jumeirah còn bao gồm các khách sạn sang trọng, câu lạc bộ hào nhoáng, spa, nhà hàng và tòa tháp căn hộ cao cấp với tầm nhìn ngoạn mục ra vùng biển xanh của Vịnh Ba Tư. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2001, với những cư dân đầu tiên chuyển đến vào khoảng 6 năm sau đó.

Tỷ phú giàu nhất châu Á dần chuyển giao quyền lực cho 3 con. (Ảnh: Reuters).

Thị trường bất động sản của Dubai, đóng góp khoảng 1/3 nền kinh tế, đang phục hồi sau 7 năm sụt giảm nhờ vào cách xử lý nhanh chóng của thành phố đối với đại dịch COVID-19 và các sáng kiến ​​nhằm mang lại cho người nước ngoài cổ phần lớn hơn trong nền kinh tế. Theo quy định mới, các nhà đầu tư có thể nhận được thị thực 10 năm nếu họ mua bất động sản trị giá ít nhất 2 triệu dirham.

Cư dân nước ngoài chiếm hơn 80% dân số của UAE và là trụ cột của nền kinh tế trong nhiều thập kỷ. Họ chủ yếu làm các công việc thuộc khu vực tư nhân và tiêu tiền vào tài sản hoặc mua sắm tại một số trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Người Ấn Độ, đặc biệt, luôn được xếp trong số những người mua bất động sản hàng đầu ở Dubai.