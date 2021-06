Biệt thự biển Vân Đồn vào tầm ngắm đầu tư

(VTC News) -

Biệt thự biển – “của hiếm” đầu tư

Trải qua 3 làn sóng dịch bệnh COVID-19, bất động sản (BĐS) đã chứng minh được sức sống, cho thấy đây là một kênh đầu tư an toàn và bền vững trong bối cảnh thị trường có nhiều bất định.

Bước vào làn sóng dịch bệnh thứ 4, các nhà đầu tư càng chắc chắn hơn về phương thức đầu tư này. Đa phần đều nhận định rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để lướt sóng ngắn hạn mà thay vào đó cần có tầm nhìn xa, mang tính chiến lược đối với những sản phẩm BĐS có vị trí tốt, sổ đỏ lâu dài, là những sản phẩm “hữu hạn”, sẽ có tiềm năng lớn.

Từ lý thuyết đó, giới đầu tư tìm đến bất động sản biển, nhất là những dự án mặt tiền biển sở hữu lâu dài, đầu tư kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đồng bộ.

Sở dĩ BĐS biển ngày càng có giá do giá trị khai thác quá lớn, được ví như “gà đẻ trứng vàng”, những ai sở hữu đều không muốn bán lại. Hơn nữa, BĐS biển Việt Nam được đánh giá hấp dẫn bậc nhất so với khu vực khi hai yếu tố đầu tư then chốt là mức lợi tức và thời gian chi trả đều cao hơn nhiều so với những “thiên đường nghỉ dưỡng” như Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan).

Ông Nguyễn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Hải Phát, cho hay hiện Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh là các khu vực có tiềm năng phát triển mạnh về BĐS biển, bởi có sẵn lợi thế du lịch và giao thông thuận tiện, đặc biệt có kết nối đường hàng không. Tuy nhiên quỹ đất ven biển là hữu hạn, hơn nữa gần đây Nhà nước cũng đang thắt chặt các quy định về Phương thức và thời hạn sử dụng đất đối với loại hình BĐS đặc biệt này, dẫn đến các sản phẩm BĐS biển có pháp lý lâu dài ngày càng hiếm trên thị trường.

Các sản phẩm BĐS biển cao cấp được giới đầu tư tìm đến trong thời điểm dịch bệnh.

Thực tế cho thấy, dù trải qua thăng trầm nhưng giá BĐS biển vẫn tăng 3-4 lần trong 10 năm qua. Điều đó lý giải vì sao dòng tiền của giới đầu tư vẫn âm thầm chảy về loại hình sản phẩm này, rõ nhất là ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Quảng Ninh.

Quảng Ninh là điểm đến đầu tư ở phía Bắc, dù không mới mẻ nhưng vẫn thu hút bởi giá đất còn biên độ tăng giá tốt. Tỉnh có tiềm năng du lịch lớn với nhiều cảnh quan hấp dẫn như Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Quan Lạn, khu du lịch Vân Đồn, Cẩm Phả… Vài năm trở lại đây, cơ sở hạ tầng Quảng Ninh được tăng tốc đầu tư đồng bộ, nâng cấp, làm gia tăng đáng kể giá trị cho BĐS nơi đây.

Trong bối cảnh khan hiếm dự án bất động sản biển sở hữu lâu dài, dự án Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island với vị trí độc đáo, quy hoạch đồng bộ, bài bản đã mở bán, cung cấp cho thị trường các sản phẩm chạm tới nhu cầu của giới đầu tư với “cơn khát” biệt thự biển.

Biệt thự biển “tầm nhìn triệu đô”

Dự án nằm ở cửa ngõ dẫn vào trục đường 58m - liên kết hàng loạt dự án trọng điểm của khu kinh tế Vân Đồn như KĐT ven biển Cái Rồng, KĐT Nam Sơn, KĐT Ao Tiên… Với sổ đỏ lâu dài, nằm cách sân bay Vân Đồn chỉ 11km, Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island đã hoàn thiện tới 80% hạ tầng, giúp khách hàng có thể vào ở hoặc khai thác kinh doanh ngay lập tức.

Nổi bật giữa quần thể dự án Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island là những căn biệt thự biển cao cấp Phuong Dong Royal Shop Villas với vị trí đắc địa, hưởng trọn lợi thế bên Vịnh kỳ quan đắt giá.

Phuong Dong Royal Shop Villas (BT15 và BT16) nằm trong quần thể biển Phương Đông Vân Đồn với hạ tầng hoàn thiện 80%.

Các biệt thự biển Phuong Dong Royal Shop Villas hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island với bãi tắm 1,2km bên bờ Vịnh Bái Tử Long, bể bơi vô cực view trọn kỳ quan và quảng trường nhạc nước hiện đại,…

Sinh sống tại đây, cư dân được trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích đồng bộ từ trung tâm thương mại, dịch vụ đa dạng, nhà hàng, quán bar cao cấp tới trung tâm chăm sóc y tế, trung tâm thể dục trong ngoài trời… trong khi con trẻ được giáo dục tại hệ thống trường liên cấp chất lượng.

So với các quỹ căn biệt thự khác trong cùng dự án cũng như so với các dự án khác trong khu vực, Phuong Dong Royal Shop Villas sở hữu lợi thế về giá trong thời điểm này khi các lô biệt thự có mức giá đất chỉ từ 25tr/m2.

Đáng chú ý, một điểm lợi khác cho khách hàng khi sở hữu sản phẩm tại dự án đó là khách hàng có thể chủ động về thời hạn xây dựng và kiểu mẫu nhà khi xây. Diện tích mỗi lô biệt thự là 300m2, mặt tiền 15m thoáng rộng, khu biệt thự nằm vị trí đủ gần với các tiện ích, lại vừa đủ khoảng cách để đảm bảo sự riêng tư cho chủ nhân.

Hiện tại, khách hàng khi mua sản phẩm tại Phuong Dong Royal Shop Villas được hưởng ưu đãi từ liên kết đơn vị phân phối chính thức Hải Phát Land và MB Bank. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ tài chính khoản vay lên đến 60% giá trị căn hộ trong vòng 240 tháng, ân hạn nợ gốc tối đa 24 tháng và được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng.

Với hệ sinh thái tiện ích và cộng đồng hiện hữu, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, Phuong Dong Royal Shop Villas đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư và các khách hàng trung và thượng lưu.