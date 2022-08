Biến thể phụ BA.2.75 của Omicron có đáng lo ngại?

(VTC News) -

Các quan chức y tế cho rằng biến thể phụ BA.2.75 của Omicron có thể là biến thể dễ lây lan nhất với khả năng "né" miễn dịch đã hình thành trước đó. Cho đến nay, biến thể này xuất hiện ở khoảng 10 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, nhưng phổ biến nhất ở Ấn Độ.

Theo các chuyên gia y tế, mọi người nên tiếp tục tiêm chủng để tăng cường sức đề kháng và những người có nguy cơ cao nên cân nhắc đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà lẫn những địa điểm công cộng.

Số ca nhiễm đang ngày một tăng

Hiện nay, Nhà Trắng báo cáo rằng các biến thể phụ hàng đầu gây ra sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 là Omicron BA.4 và BA.5. Hai biến thể phụ này chiếm 80% các ca nhiễm COVID-19 mới ở Hoa Kỳ, trong đó phần lớn là biến thể phụ BA.5.

Tuy nhiên, các chuyên gia đang cảnh báo rằng có một biến thể phụ mới đang dần trở nên đáng lo ngại, đó là BA.2.75, còn được đặt biệt danh là “Centaurus” trên twitter.

Tiến sĩ Amesh Adalja, một học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins ở Maryland cho biết, đây là một biến thể khác, bắt nguồn từ biến thể phụ BA.2 của Omicron.

Điều đáng lo ngại là BA.2.75 có khả năng lây nhiễm cao và nó có thể "né" miễn dịch đã hình thành trước đó. Tuy vậy, đeo khẩu trang và tiêm chủng vẫn là các biện pháp phòng ngừa quan trọng để tránh bệnh trở nên nghiêm trọng.

Nơi biến thể mới đã được phát hiện

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ vẫn đang theo dõi sự phát triển của biến thể phụ BA.2.75. Cơ quan thông báo biến thể đang lây lan nhanh chóng ở Ấn Độ và cũng đã được phát hiện ở ngoài quốc gia này.

Theo dữ liệu theo dõi từ GISAID, biến thể phụ đã được phát hiện ở hơn 10 quốc gia khác nhau, bao gồm cả Hoa Kỳ. Một số ít các ca được xác định là nhiễm biến thể phụ BA.2.75 đã được phát hiện ở California, Washington, Illinois, New York, North Carolina, Texas và Wisconsin.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng họ chưa thực hành đủ thử nghiệm và quan sát để biết chính xác độ phổ biến của biến thể phụ Omicron BA.2.75.

“BA.2.75 có thể chưa phổ biến bây giờ nhưng chắc chắn nó sẽ tăng trưởng trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Bên cạnh đó, số lượng mẫu thử ở các phòng thí nghiệm ít hơn nhiều so với hồi tháng 1, tháng 2, bởi vì bây giờ nhiều người tự test tại nhà chứ không đến phòng khám nữa"- Tiến sĩ Matthew Binniker, Viện trưởng của khoa virus học tại Bệnh viện Mayo Clinic ở Minnesota Binnicker.

BA.2.75 của Omicron đáng lo ngại?

Các quan chức của WHO đã xếp BA.2.75 vào những dòng biến thể phụ Omicron mà họ cho là các biến thể đáng quan tâm, đồng thời cũng theo dõi loại biến thể phụ này. Các biến thể phụ có sự đột biến trong các protein gai của chúng, đó là phần lồi ra khỏi bề mặt của virus, liên kết với các tế bào vật chủ và cho phép virus chui vào các tế bào.

Tiến sĩ Matthew Binniker cũng cho biết, biến thể phụ BA.2.75 thêm các đột biến so với biến thể phụ BA.5, do đó nó có nhiều thay đổi trong protein gai hơn. Đây là lí do khiến BA.2.75 có thể "né" miễn dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để xác định chính xác loại biến thể phụ này có thể gây ra những gì.

Các chuyên gia cho biết đeo khẩu trang và tiêm phòng vẫn là những biện pháp hữu hiệu mà bạn có thể áp dụng.

Các nhà sản xuất vaccine đang nghiên cứu ra một phiên bản cập nhật dành riêng cho Omicron, tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng hiện tại có thể chưa phải lúc để bao gồm cả BA.2.75./.