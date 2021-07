Biến thể Delta mang tải lượng virus cao gấp 1.000 lần so với chủng gốc

(VTC News) -

Tiến sĩ Rochelle Walensky - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khẳng định biến thể Delta là một trong virus gây bệnh hô hấp với sức lây nhiễm khủng khiếp nhất mà các nhà khoa học từng biết.

Theo dữ liệu mới, biến thể này có mức độ lây lan cao, nguyên nhân chủ yếu là do người nhiễm mang tải lượng virus ở khoang mũi lớn gấp 1.000 lần so với người nhiễm chủng SARS-CoV-2 ban đầu.

Biến thể Delta mang tải lượng virus cao gấp 1.000 lần so với chủng ban đầu. (Ảnh: KSNT)

"Biến thể Delta mạnh và dễ lan truyền hơn so với các chủng lưu hành trước đây. Đây là một trong những loại virus gây bệnh đường hô hấp mức độ lây lan mạnh nhất chúng ta từng biết", bà Walensky cho hay.

Biến chủng Delta, xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ, hiện lây lan ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chuyên gia dự đoán biến chủng này sẽ là biến chủng nổi trội tại nhiều nước trên thế giới thời gian tới.

"Biến thể này được dự báo sẽ nhanh chóng vượt trội so với các biến thể khác và thống trị trong vài tháng tới. Ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy sự lây lan gia tăng của biến thể Delta so với các biến thể không thuộc nhóm gây lo ngại. Tuy nhiên, cơ chế chính xác của việc gia tăng lây nhiễm vẫn chưa rõ", WHO cho biết trong bản tin trong tuần.