Biển số xe xấu có được xin cấp lại không?

(VTC News) -

Biển số xe là gì?

Biển số xe hay còn gọi là biển kiểm soát xe, là phần biển bao gồm các chữ cái và số cố định đối với mỗi xe, được in trên biển kim loại hoặc nhựa, được đóng khung theo đúng kích thước và gắn phía sau hoặc cả phía trước xe. Biển số xe nhằm mục đích kiểm soát các phương tiện, biển số xe được đăng ký gắn liền với các phương tiện và được ghi vào giấy đăng ký xe.

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thì biển số xe được quy định phải được in trên chất liệu kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm do đơn vị được Bộ Công an cấp phép sản xuất biển số, do Cục CSGT quản lý; riêng biển số xe đăng ký tạm thời được in trên giấy.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Bốc phải biển số xe xấu có thể đổi biển số mới được không?

Biển số xe gắn liền với xe từ lúc mua cho đến quá trình sử dụng lâu dài sau này, là phương tiện di chuyển cũng như là phương tiện làm ăn, kiếm sống, do đó nhiều người cho rằng nếu biển số xe đẹp thì sẽ mang lại may mắn. Với văn hóa phương đông xem trọng phong thủy và tín ngưỡng tâm linh, nhiều người đặc biệt coi trọng vấn đề biển số xấu hay đẹp.

Thậm chí nhiều người sẵn sàng trả giá cao để mua được xe có biển số, nhiều biển số xe đẹp sau khi bán ra giá trị gấp nhiều lần so với giá xe mua ban đầu.

Nếu gặp biển số xấu thì nhiều người thậm chí không muốn sở hữu chiếc xe của mình. Nhiều con số như 49, 53 là những con số kiêng kỵ của dân gian khi cho rằng những con số này là những con số biểu tượng cho độ tuổi gặp khó khăn của đời người, hay những dãy số 4, mang hàm ý là số tử, cũng là con số xui xeo.

Tuy nhiên khi bốc phải những con số này dù có xấu thì chủ xe cũng không thể đổi lại biển khác. Khác với biển số đẹp có thể nâng giá trị của xe lên hàng chục, hàng trăm lần thì chủ xe có biển số xe xấu chỉ muốn bán lỗ đi, thậm chi không ai muốn mua lại xe biển số xấu dù giá rất rẻ đi chăng nữa.

Quan niệm dân gian về những con số xấu đẹp, đặc biệt lại là những con số gắn liền với tài sản lớn của mình, những tài sản gắn liền hàng chục năm, tài sản để kiếm sống, kinh doanh vẫn phổ biến, đặc biệt họ luôn muốn những thứ gắn liền với vận may chứ không phải là những con số gắn liền với vận rủi.

Quan niệm là vậy nhưng việc biển số xe xấu không thể được cấp lại do luật quy định các trường hợp được cấp lại, cấp đổi biển số xe là: “Biển số bị mờ, gẫy, hỏng, bị mất hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số; xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.”

Như vậy, theo quy định, chỉ các trường hợp nêu trên mới được đổi lại biển số xe. Còn vì lý do biển số xe xấu thì không thuộc trường hợp được đổi lại biển số.

BẢO HƯNG