Biển số tạm được sử dụng bao lâu?

(VTC News) -

Trước hết cần tìm hiểu có thể xin cấp biển số xe tạm thời cho xe ô tô để tham gia giao thông trong thời gian chờ cấp biển số chính hay không? Căn cứ Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định những trường hợp xe phải đăng ký biển số xe tạm thời như sau: "Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức; xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng".

Như vậy, trong thời gian chờ cấp biển số xe chính thức thì chủ xe ô tô có thể xin cấp biển số xe tạm thời nếu có nhu cầu sử dụng xe tham gia giao thông.

Biển số xe tạm thời đối với xe ô tô có thời hạn sử dụng trong bao lâu? Căn cứ Điều 14 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời thì thời hạn sử dụng của biển số xe tạm thời đối với xe ô tô (biển xe xin số) có giá trị sử dụng tối đa là 30 ngày, được tính theo thời hạn được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: VOV)

Nếu hết thời hạn sử dụng của biển số xe tạm thời mà chủ xe ô tô vẫn sử dụng xe tham gia giao thông thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Căn cứ Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 17 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia giao thông với giấy chứng nhận đăng ký tạm thời quá hạn như sau:



"...10. Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Đưa phương tiện không có Giấy đăng ký xe tham gia giao thông hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng; đưa phương tiện có Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, phương tiện có phạm vi hoạt động hạn chế tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường, phạm vi cho phép.”;

...15. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 5; điểm g, điểm i khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm i khoản 8; điểm c, điểm d, điểm h, điểm i khoản 9; khoản 10; điểm c khoản 12; điểm đ khoản 13 Điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển xe cơ giới), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng;

...16. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

g) Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4; điểm e, điểm g khoản 5; điểm c, điểm d, điểm l khoản 7; điểm b khoản 10 Điều này buộc phải làm thủ tục đăng ký xe, đăng ký sang tên, đổi lại, thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định (trừ trường hợp bị tịch thu phương tiện)...."

Như vậy, trường hợp biển số xe tạm thời đã hết hạn sử dụng mà chủ xe ô tô vẫn sử dụng xe tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng. Ngoài ra, chủ xe ô tô còn tước giấy phép lái xe và buộc thu hồi Giấy đăng ký xe quá hạn.

BẢO HƯNG