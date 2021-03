Biến nhà nghỉ ở Huế thành tụ điểm ma tuý: Tạm giữ hình sự 14 người

(VTC News) -

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị ra quyết định tạm giữ hình sự 14 người liên quan trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (Số 7 Phùng Chí Kiên, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, trong số 14 người bị tạm giữ hình sự có Trần Thị Hồng Nhung (SN 1997, trú tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang) bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Lê Thiện (SN 2000, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) và Nguyễn Duy An (SN 2001, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) bị tạm giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng phạm tàng trữ trái phép chất ma túy; 11 người còn lại bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an quyết định tạm giữ hình sự 14 người liên quan trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng. (Ảnh: CACC).

Trước đó, rạng sáng 29/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đăng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ tưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh; Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 47 người, trong đó có 42 đối tượng thuê 7 phòng nghỉ để tổ chức sử dụng ma túy; 5 người còn lại là chủ và nhân viên nhà nghỉ.

“Đây là vụ án có tính chất phức tạp với số lượng đối tượng bị tạm giữ hình sự nhiều nhất trong thời gian gần đây. Với vỏ bọc bên ngoài là kinh doanh nhà nghỉ nhưng thực chất là địa điểm tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy.

47 người được phát hiện tại nhà nghỉ Phượng Hồng được đưa về cơ quan công an lấy lời khai.

Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và người dân, tại các phòng nghỉ đều được cách âm rất tốt, lắp đặt hệ thống camera, chuông báo động; khi các con nghiện đến, nhân viên sẽ nhanh chóng giấu xe dưới hầm giữ xe, khóa cổng, tắt hết điện nhằm ngụy trang là nhà nghỉ không hoạt động.

Chúng tôi phải theo dõi trong thời gian dài, xác định quy luật hoạt động của các đối tượng, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ đã báo cáo Ban Giám đốc và tổ chức triển khai kế hoạch triệt xóa tụ điểm", Đại tá Phạm Văn Toàn thông tin.