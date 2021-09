Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

(VTC News) -

Chiều 17/9, nhận định về tình hình khí tượng thuỷ văn trên cả nước thời gian tới, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ ngày 18-19/9, trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện vùng áp thấp. Vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển hướng về các tỉnh Trung Bộ.

Từ 19-20/9, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, sau khả năng tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Về dự báo trên đất liền, theo ông Lâm, từ 18-20/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng khả năng mưa rất to.

Từ 21-24/9, khu vực Tây Bắc Bộ ít mưa trong khi Đông Bắc Bộ mưa rào và dông; các ngày 22-23/9 khu vực ven biển và đồng bằng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Trung Bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ ngày 18-19/9 mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Từ đêm 19-21/9, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Ngày 22-24/9 tiếp tục mưa rào và dông; phía Bắc mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 18-19/9 ngày ít mưa, chiều tối và tối mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Ngày 20-24/9 chiều và tối mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Bắc Tây Nguyên từ 20-22/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ 18-24/9 mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; thời kỳ từ ngày 22-23/9 mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.