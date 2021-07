Biến động điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 3 năm qua

Năm 2020, ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm.

Như vậy, trong năm đầu tuyển sinh, ngành Hàn Quốc học lấy điểm chuẩn 30, thí sinh phải đạt ba điểm 10 hoặc có điểm ưu tiên mới có thể trúng tuyển. Ngành này cũng chiếm vị trí đầu vào cao nhất của ngành Đông Phương học.

Đây là năm đầu tiên ngành Hàn Quốc học tuyển sinh riêng biệt bởi trước đó, đây chỉ là một ngành học thuộc khoa Đông Phương học của trường. Lí do ngành Hàn Quốc học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội có điểm chuẩn cao như vậy là do chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 50 sinh viên, trong đó đã có 30 được xét tuyển theo phương thức riêng. Do đó, 20 chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho những em đạt điểm thi THPT ở mức rất cao và cả những học sinh có điểm ưu tiên, điểm cộng khu vực...

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2019, điểm trúng tuyển các ngành của trường dao động từ 19 - 25,5 điểm. Điểm chuẩn ngành cao nhất thuộc về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) với 25,5 điểm. Thứ hai là ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25 điểm. Báo chí (tổ hợp C00) có điểm chuẩn xếp thứ 3 với 24,7 điểm.

Năm 2018, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm, thấp nhất là 16 điểm.

Năm 2021, ngành Hàn Quốc học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội chỉ tiêu tuyển sinh 50 sinh viên, trong đó các chỉ tiêu được xét tuyển theo phương thức riêng. Do đó, những chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho những em đạt điểm thi THPT ở mức rất cao và cả những học sinh có điểm ưu tiên, điểm cộng khu vực..nên dự kiến điểm chuẩn vẫn khó có cơ hội giảm nhiều.