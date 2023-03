Biên an toàn trong chứng khoán là gì?

(VTC News) -

Khái niệm biên an toàn trong chứng khoán

Biên an toàn (tiếng Anh: Margin of Safety) là một nguyên tắc đầu tư trong đó người chơi chỉ mua chứng khoán khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chứng khoán đó.

Nói cách khác, khi mức giá thị trường thấp hơn nhiều so với mức giá nội tại mà nhà đầu tư xác định thì khoảng chênh lệch giữa hai giá trị này được gọi là biên an toàn.

Biên an toàn được nhà đầu tư Benjamin Graham phát triển cho chiến lược đầu tư giá trị, dựa trên thị giá cổ phiếu thay đổi liên tục, có thể tăng hoặc giảm trong tương lai. Nhà đầu tư cần tìm một khoản "bảo hiểm" cho số vốn đầu tư của bản thân. Nếu mua cổ phiếu với giá nhỏ hơn giá trị thực, nhà đầu tư sẽ hạn chế được các tổn thất.

Sau này, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet, học trò của Graham, tiếp tục phổ biến phương pháp biên an toàn và nổi tiếng bằng cách áp dụng mức chiết khấu 50% so với giá trị nội tại để đặt mục tiêu giá cho một số giao dịch cổ phiếu.

Nhà đầu tư có thể tự thiết lập một mức độ an toàn theo nhu cầu của riêng mình. Khi đó, mua chứng khoán dựa trên biên an toàn sẽ giúp giảm thiểu được khả năng các rủi ro xảy ra.

Biên an toàn là một trong những bí quyết giúp đầu tư hiệu quả trong chứng khoán. (Ảnh minh họa)

Nội dung của nguyên tắc biên an toàn

Nắm rõ một số nội dung cơ bản của nguyên tắc biên an toàn sẽ giúp nhà đầu tư áp dụng đầu tư một cách tốt hơn:

Nhà đầu tư nên sử dụng cả yếu tố định lượng và định tính, bao gồm quản trị, quản lý doanh nghiệp, tài sản và thu nhập, hiệu suất ngành để xác định giá trị nội tại của chứng khoán.

Người chơi cũng có thể sử dụng giá trị trường sau đó làm điểm so sánh và tính biên độ an toàn. Mức chiết khấu 50% giá trị thực cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư chọn làm mục tiêu.

Việc đánh giá giá trị thực hay giá trị nội tại của một doanh nghiệp thường bị ảnh hưởng bởi ý chí chủ quan. Mỗi nhà đầu tư có một cách khác nhau để phân tích giá trị thực của 1 công ty. Cách tính đó có thể đúng hoặc sai, do đó nhà đầu tư cần xem xét trên nhiều yếu tố khác nhau để mang lại hiệu quả cao hơn.

Ý nghĩa của biên an toàn trong chứng khoán

Biên an toàn không thể đảm bảo quyết định đầu tư chắc chắn sẽ thành công và vẫn có thể khiến cho những đánh giá phân tích bị sai lệch.

Tuy nhiên, biên an toàn trong chứng khoán có thể giảm nhẹ các sai số trong việc tính toán, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi đưa ra các quyết định đầu tư.

Bằng Lăng (tổng hợp)