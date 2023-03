BIDV tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(VTC News) -

Ngày 15/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tổ chức hội nghị "Các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh".

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đại diện lãnh đạo BIDV cho biết, BIDV là một trong những ngân hàng luôn tiên phong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc hỗ trợ lãi suất tín dụng đối với DNNVV để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đạo biểu tham dự Hội nghị “Các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh”.

BIDV có ưu thế của ngân hàng lớn nhất cả nước về tổng tài sản với 2,08 triệu tỷ đồng; mạng lưới rộng khắp với 1.085 chi nhánh và phòng giao dịch; hệ thống công nghệ thông tin hiện đại… tạo điều kiện triển khai một cách tích cực nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay.

Năm 2022, ngay sau thời điểm dịch COVID-19 được kiểm soát, nhằm giúp DNNVV phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, BIDV triển khai các gói tín dụng cạnh tranh với tổng quy mô khoảng 700.000 tỷ đồng; đồng thời, chủ động giảm thu nhập để chia sẻ khó khăn với các DNNVV.

Từ đầu năm 2023, các đại biểu tham dự Hội nghị “Các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh” với tổng quy mô khoảng 180 nghìn tỷ đồng với mức giảm lãi suất từ 0,5-1,5%/năm, trong đó ưu tiên các khách hàng là DNNVV.

Để hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn vay ngân hàng, BIDV triển khai quy trình cấp tín dụng riêng cho DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ, cắt giảm 20-30% thời gian xử lý cấp tín dụng cho khách hàng.

BIDV cũng phát triển các sản phẩm tín dụng đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản đảm bảo, tích cực đầu tư công nghệ, đưa các sản phẩm tín dụng cho DNNVV lên kênh số. Hiện nay, BIDV đang triển khai hiệu quả việc tiếp nhận nhu cầu vay vốn trực tuyến giúp gia tăng tốc độ xử lý, rút ngắn quy trình, thủ tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của DNNVV.

Công ty TNHH MTV In Hưng Phú - một trong những doanh nghiệp được BIDV tài trợ vốn - áp dụng máy móc hiện đại trong hoạt động sản xuất.

Hướng tới cung cấp các giải pháp tài chính và phi tài chính toàn diện cho DNNVV, BIDV phát triển nền tảng số SMEasy theo mô hình One-stop Shop “Một điểm đến – Đa dịch vụ”. Để tối ưu các nguồn vốn ưu đãi, BIDV còn tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để đưa nguồn vốn ủy thác, nguồn viện trợ một cách kịp thời đến DNNVV.

Với kết quả trong hoạt động hỗ trợ DNNVV, BIDV được Tạp chí quốc tế The Asian Banking and Finance và The Alpha Southeast Asia vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” lần thứ 5 liên tiếp và The Global Banking and Finance vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2022”.

