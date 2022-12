BIDV ra mắt nền tảng số SMEasy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(VTC News) -

Nền tảng số SMEasy (https://smeasy.bidv.com.vn) được BIDV triển khai với mục tiêu hướng đến cung cấp tổng thể các giải pháp dịch vụ tài chính và phi tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo mô hình “One Stop Shop” - Một điểm đến, đa dịch vụ. Đây là nền tảng số đầu tiên tại Việt Nam do ngân hàng phát triển trên Website và ứng dụng Mobile App, sở hữu các tính năng vượt trội, giao diện thân thiện, cá nhân hóa người dùng, đem lại cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt.

Với thông điệp “Easy Share - Easy Shine”, SMEasy sẽ giúp cho việc quản trị, kinh doanh của DNNVV trở nên thật dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Đặc biệt, SMEasy được xây dựng theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, trong đó “may đo” riêng cho các khách hàng là DNNVV do phụ nữ làm chủ. Khi sử dụng SMEasy, khách hàng nữ sẽ không chỉ được trải nghiệm giao diện riêng mà còn được cung cấp nhóm giải pháp riêng phù hợp với nữ giới.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt nền tảng số SMEasy dành cho DNNVV.

Nằm trong dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ cho BIDV, sự kiện ra mắt Nền tảng số SMEasy đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa ADB và BIDV nhằm hỗ trợ phát triển DNNVV tại Việt Nam, qua đó cũng thể hiện nỗ lực của BIDV và ADB trong việc tối ưu hóa phương thức hỗ trợ DNNVV với các giải pháp tài chính và phi tài chính thông qua nền tảng số toàn diện.

Phát biểu tại chương trình, ông Andrew Jeffries – Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam – đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với BIDV nhằm thúc đẩy số hóa ngân hàng, góp phần tăng cường tài chính toàn diện và phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - cho biết, việc ra mắt Nền tảng số SMEasy là một sự kiện quan trọng trong hành trình đồng hành phát triển của BIDV và cộng đồng DNNVV, góp phần gia tăng nội lực và sức khỏe tài chính cho các DNNVV, đặc biệt trong giai đoạn hồi phục kinh tế hiện nay.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV, phát biểu tại sự kiện lễ ra mắt nền tảng số SMEasy hỗ trợ DNNVV.

Là ngân hàng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp dành cho DNNVV, BIDV luôn đặt trọng tâm “lấy khách hàng là trung tâm, lấy công nghệ làm khâu đột phá”, hoạt động kinh doanh luôn bám sát các chủ trương, chính sách, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi hỗ trợ đối tượng DNNVV.

Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động đồng hành phát triển cùng DNNVV, BIDV được các tổ chức quốc tế vinh danh là Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp (do The Asian Banking and Finance và The Alpha Southeast Asia bình chọn) và Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2022 (do The Global Banking and Finance bình chọn).