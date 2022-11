BIDV phát động giải chạy 'Tết ấm cho người nghèo Xuân Quý Mão 2023'

Đây là lần thứ 3 giải chạy được tổ chức và sẽ diễn ra trong 22 ngày, từ ngày 05/11 đến 26/11/2022. Tham gia giải chạy, toàn bộ thành tích hoạt động của các vận động viên sẽ được BIDV quy đổi thành tiền để tặng quà cho người nghèo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Với mỗi ki-lô-mét chạy, các vận động viên có thể đóng góp từ 1.000 đến 3.000 đồng (tùy thời điểm mà ban tổ chức thông báo áp dụng).

Trong ngày phát động giải chạy, với mỗi ki-lô-mét chạy hợp lệ, vận động viên sẽ đóng góp được 3.000 đồng cho chương trình Tết ấm cho người nghèo Xuân Quý Mão 2023. Trong suốt quá trình diễn ra giải chạy, BIDV cũng có nhiều sự kiện để các vận động viên nâng cao thành tích đóng góp.

Chỉ trong thời gian ngắn sau Lễ phát động, đã có gần 26.000 vận động viên đăng ký tham gia và ghi nhận thành tích hơn 67.000km, tương ứng hơn 200 triệu đồng đóng góp.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy - nhấn mạnh: “Được tổ chức từ năm 2019 đến nay, giải chạy đã trở thành một nét văn hóa doanh nghiệp thường niên, mang dấu ấn của BIDV đối với cộng đồng.

Chính sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của đông đảo người lao động BIDV và công chúng khách hàng là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn đối với giải chạy nói riêng và phong trào thể thao nói chung”.

Là một vận động viên thường xuyên tham gia các giải chạy thiện nguyện online do BIDV tổ chức, anh Triệu Dương - thành viên của đội Thái Nguyên Runners - chia sẻ: “Giải chạy Tết ấm cho người nghèo của BIDV đã trở thành giải chạy quen thuộc đối với cộng đồng chạy bộ.

Tham gia cùng BIDV từ mùa giải đầu tiên đến nay, chạy bộ đối với các anh chị em trong Câu lạc bộ Thái Nguyên Runners mang nhiều ý nghĩa cao cả hơn, không chỉ rèn luyện sức khỏe cho bản thân mà chạy vì người nghèo và góp sức cùng sẻ chia với hàng triệu người dân, gia đình còn gặp nhiều khó khăn trên khắp mọi miền đất nước”.

Để tham gia giải chạy, các vận động viên có thể tải và đăng ký app BIDVRUN trên kho ứng dụng App Store, Google Play hoặc website https://run.bidv.com.vn. Thông tin chi tiết về giải chạy được cập nhật liên tục trên website https://run.bidv.com.vn và fanpage Tết ấm cho người nghèo.

“BIDVRUN - Tết ấm cho người nghèo” là giải chạy thường niên được BIDV tổ chức từ 2019 đến nay, là hoạt động để cán bộ BIDV, khách hàng và công chúng chung tay đóng góp ủng hộ quà Tết cho người nghèo mỗi dịp Tết đến Xuân về. Việc tham gia giải chạy cũng là hành động để các cá nhân nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe bản thân... Giải chạy đã thu hút gần 60.000 vận động viên tham gia hàng năm và đã đóng góp tổng số 5,1 triệu km thành tích. Tương ứng với kết quả đó, BIDV đã dành hơn 19,4 tỷ đồng (tương ứng 38.800 phần quà Tết) dành tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Đây là 1 trong 2 giải chạy thiện nguyện online được BIDV tổ chức hàng năm. Trước đó, vào tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập (26/4), ngân hàng tổ chức giải chạy “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” với mục đích quy đổi thành tích chạy của các vận động viên thành chi phí do BIDV tài trợ để đóng góp xây dụng Nhà cộng đồng tránh lũ và thực hiện chương trình trồng “01 triệu cây xanh” do BIDV phát động hưởng ứng Đề án "Trồng 01 tỷ cây xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động.