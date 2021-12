BIDV - Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc 2021

(VTC News) -

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2021” do Hội Truyền thông số Việt Nam, Tạp chí điện tử Viettimes phối hợp tổ chức ngày 09/12/2021.

Với tầm nhìn đến năm 2030 trở thành ngân hàng số có nền tảng tốt nhất Việt Nam, BIDV đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã có được những kết quả đáng khích lệ trên hành trình chuyển đổi số. Tính đến quý III/2021, các kênh số và tự phục vụ đã chiếm tới 91% tổng giao dịch toàn hàng, đưa tỷ trọng các giao dịch xử lý tại quầy giảm xuống còn 9% (năm 2020 tỷ lệ này là 13%).

Số lượng người dùng cá nhân qua kênh mobile (Smartbanking) tăng trưởng 38,69% so với năm 2020, đạt 6,1 triệu khách hàng; số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng kênh số (iBank) tăng 30,53% so với năm 2020, đạt 71.500 khách hàng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số BIDV - đại diện BIDV nhận giải thưởng.

Tháng 3/2021, BIDV đã cho ra mắt dịch vụ Ngân hàng số hoàn toàn mới SmartBanking trên cơ sở hợp nhất các nền tảng giao dịch trực tuyến và thay thế cho các dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking trước đây tạo sự trải nghiệm đồng nhất và liền mạch cho khách hàng (omni-channel).

Tính năng định danh điện tử khách hàng (eKyc) trên Smartbanking góp phần mở ra xu hướng giao dịch ngân hàng số khép kín 100%, giúp khách hàng có thể đăng ký mở mới tài khoản trực tuyến và giao dịch ngay trên Smartbanking thế hệ mới mọi nơi, mọi lúc mà không mất thời gian tới quầy giao dịch của ngân hàng.

Với trên 2.400 loại hình dịch vụ thanh toán của 1.200 nhà cung cấp dịch vụ kết nối với BIDV đã tạo ra một hệ sinh thái đa dạng đáp ứng gần như toàn bộ các nhu cầu đời sống hàng ngày của khách hàng.

BIDV cũng đã triển khai mô hình Marketplace kết nối khách hàng BIDV với thị trường địa ốc thông qua ứng dụng BIDV Home, khách hàng tìm kiếm dự án bất động sản và vay mua nhà dễ dàng thông qua thiết bị di động. BIDV Home tiến tới đáp ứng cả nhu cầu tài chính và phi tài chính cho khách hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, BIDV đã triển khai nhiều sản phẩm và tiện ích đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao về số hóa của doanh nghiệp như: Quản lý dòng tiền; tài khoản định danh (virtual account); kết nối với các nền tảng ERP trên nền tảng Openbank cho phép các doanh nghiệp có thể thực hiện được các dịch vụ ngân hàng ngay trên các nền tảng quản trị doanh nghiệp của mình; triển khai chương trình tư vấn tự động sản phẩm kinh doanh vốn và tiền tệ, tài trợ thương mại, mua bán ngoại hối và chuyển tiền quốc tế…

Chuyển đổi số đã và đang tạo ra những thay đổi toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động của BIDV, là cơ sở quan trọng để BIDV phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Ghi nhận những nỗ lực đó, trong năm 2021, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đã vinh danh BIDV với nhiều giải thưởng: Danh hiệu Sao Khuê cho Hệ thống tài khoản định danh, Đăng kí dịch vụ tập trung, ứng dụng BIDV Home; Giải thưởng “Sản phẩm cho vay tiêu dùng tốt nhất Việt Nam năm 2021” do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; Giải thưởng “Ngân hàng điện tử sáng tạo nhất Việt Nam năm 2021” do Tạp chí The Global Banking & Finance bình chọn... Và giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2021” vừa được trao tiếp tục khẳng định cho nỗ lực không ngừng nghỉ của BIDV trong suốt thời gian qua.