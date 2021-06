BIDV giảm sâu lãi suất cho vay khách hàng cá nhân

(VTC News) -

Để đồng hành cùng khách hàng thực hiện ước mơ sở hữu nhà, xe, tiêu dùng và chia sẻ khó khăn với khách hàng cá nhân vượt qua khó khăn trong kinh doanh, từ ngày 27/5/2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV giảm sâu lãi suất Gói vay vốn trung dài hạn mới 2021 “Đồng hành, Vươn xa” quy mô 50.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân áp dụng trong các trường hợp linh hoạt như sau:

Đối với khách hàng vay mua nhà, lãi suất chỉ còn từ 6,2%/năm trong 06 tháng đầu kể từ thời điểm giải ngân đầu tiên đối với Khách hàng vay vốn mua nhà ở đăng ký thành công qua ứng dụng BIDV Home* (lãi suất thấp nhất áp dụng với địa bàn Hà Nội và TP.HCM). Khách hàng vay ngoài ứng dụng BIDV Home tại 2 địa bàn Hà Nội và TP.HCM được hưởng lãi suất chỉ từ 6,4%/năm, tại các địa bàn khác từ 6,6%/năm. (*BIDV Home là ứng dụng cho phép tìm hiểu các dự án BĐS, đăng ký tư vấn, đăng ký vay online và theo dõi tiến độ giải ngân trên điện thoại di động cá nhân).

Đối với khách hàng vay tiêu dùng, vay mua ô-tô, vay sản xuất kinh doanh, lãi suất giảm chỉ còn từ 6,4%/năm trong 06 tháng đầu tại Hà Nội, TP. HCM và từ 6,6%/năm đối với các địa bàn khác.

Đồng thời, khách hàng có tài khoản nhận lương tại BIDV được giảm lãi suất vay tối đa 0.2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường trong 1 năm đầu hoặc so với lãi suất tối thiểu của gói ưu đãi trên (không áp dụng trên ứng dụng BIDV Home), chỉ còn từ 6,2%/năm. Uu đãi dành riêng cho đối tượng này áp dụng với các sản phẩm vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống (gồm cả không tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng bất động sản), cho vay nhu cầu nhà ở và cho vay mua ô tô phục vụ mục đích tiêu dùng (không bao gồm hình thức vay thấu chi).

Chương trình áp dụng với các khoản vay giải ngân mới có thời hạn vay tối thiểu 36 tháng, giúp khách hàng chủ động cân đối nguồn tài chính với nguồn vốn ưu đãi. Các khách hàng cá nhân vay vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu nhà ở đích thực, vay mua ô tô, vay tiêu dùng thỏa mãn các điều kiện liên quan của BIDV đều được áp dụng lãi suất ưu đãi trong chương trình này. Lãi suất cụ thể khách hàng tra cứu tại từng chi nhánh BIDV.

Đây là động thái tích cực của BIDV nhằm kịp thời tháo gỡ các rào cản tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ duy trì và phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống, cùng cộng đồng vững vàng vượt qua dịch bệnh. Đồng thời, vay vốn phục vụ nhu cầu nhà và giải ngân thông qua ứng dụng BIDV Home là giải pháp hữu hiệu trong thời kỳ phòng chống Covid-19, đảm bảo 5K, khách hàng có thể tra cứu dự án bất động sản, đăng ký vay hoàn toàn online không cần di chuyển tới các điểm giao dịch.

BIDV tự hào, vinh dự là ngân hàng đầu tiên & duy nhất nhận Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam lần thứ 6 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn, Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 5 năm liên tiếp từ 2016 đến 2020 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn.