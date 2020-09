BIDV đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ khách hàng doanh nghiệp

Đặc biệt, từ nền tảng ứng dụng ngân hàng điện tử BIDV iBank, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều tiện ích và chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.

Đa dạng hệ sinh thái số

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, BIDV đã sớm thực hiện chuyển đổi số và hình thành nên một kho tài sản số dành cho doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2015-2018, BIDV đã phát triển các sản phẩm số như thu chi hộ điện tử, thanh toán hoá đơn Online, Business Online, Homebanking. BIDV cũng đã có nhiều sản phẩm tiên phong, dẫn đầu thị trường, được khách hàng đánh giá cao như Nộp thuế điện tử, Hải quan điện tử 24/7, Thanh toán song phương với Kho bạc nhà nước.

Bước sang giai đoạn từ 2018 đến nay, BIDV tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm số bao gồm phát triển chương trình BIDV iBank, đẩy mạnh kết nối với các đơn vị trường học, bệnh viện, Tổng công ty điện lực, nước sạch và Bảo hiểm xã hội. Ngân hàng cũng cho ra mắt dịch vụ tài khoản định danh, đáp ứng nhu cầu thu hộ đa kênh cho các khách hàng có mạng lưới rộng.

Phát triển sản phẩm theo hướng đặt tiện ích và chú trọng hàng đầu là nhu cầu khách hàng, các sản phẩm dịch vụ số BIDV đã được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận tích cực và có sự tăng trưởng đáng kể qua các năm cả về quy mô và hiệu quả. Mặc dù mới ra mắt cuối năm 2018, đến nay BIDV iBank đã thu hút gần 40.000 khách hàng tổ chức sử dụng.

Tổng thu phí các sản phẩm số 6 tháng 2020 của BIDV tăng 16% so với cùng kỳ, chiếm 13% tổng thu phí dịch vụ thanh toán của các khách hàng doanh nghiệp của BIDV. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng giao dịch bình quân tháng qua kênh ngân hàng số đã tăng 19% so với năm trước và doanh số giao dịch bình quân tháng qua ngân hàng số cũng tăng vọt so với cùng kỳ 2019 là 106%.

BIDV iBank – ứng dụng ngân hàng điện tử dành cho doanh nghiệp của BIDV

Sản phẩm trọng tâm để gia tăng tiện ích

Bên cạnh với Business Online – kênh giao dịch điện tử trực tuyến, sự ra đời của BIDV iBank – ứng dụng ngân hàng điện tử đã cung cấp các giải pháp số và tiện ích đa dạng dành cho khách hàng doanh nghiệp của BIDV. Trong thời gian tới, sản phẩm BIDV iBank sẽ là nển tảng để BIDV tạo lập hệ sinh thái công nghệ, cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ đáp ứng toàn diện nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ngoài các tính năng hiện có như hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách hiệu quả…, trong năm 2020, BIDV sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ mới lên nền tảng BIDV iBank. Qua BIDV iBank, khách hàng có thể thực hiện thanh toán hoá đơn Online, đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến hay mua bán ngoại tệ. Ngoài ra BIDV iBank sẽ cung cấp các giải pháp quản trị tài chính thông qua tích hợp với hệ thống ERP của doanh nghiệp với phương thức như Host-to-host/Firm Banking/ Ngân hàng mở (open API).

Giai đoạn 2021-2022 được coi là giai đoạn bùng nổ của BIDV iBank khi ngân hàng tiếp tục phát triển các tính năng với hàm lượng công nghệ cao như Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội, tài trợ nhà cung cấp (e-AR loan), xây dựng trợ lý ảo Chatbot, xác thực số e-KYC cho phép khách hàng mở tài khoản, thực hiện giao dịch Ngân hàng mà không cần trực tiếp đến Ngân hàng; ứng dụng công nghệ Scraping, ứng dụng blockchain trong các giao dịch Tài trợ thương mại….

Bằng những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại, năm 2018, BIDV iBank đã được trao danh hiệu Top 10 Sao Khuê. Đây là giải thưởng dành cho sản phẩm xuất sắc hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Cũng với sản phẩm BIDV iBank, BIDV được trao giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Award 2019”.