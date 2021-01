Bích Thủy TV nhận tiền để phản ánh nhiều nội dung sai sự thật

Liên quan đến việc cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP HCM), khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi, chủ Facebook Bích Thủy TV, tạm trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 20/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, qua kiểm tra, rà soát, tài khoản Facebook “Bích Thủy TV” có đăng tải, chia sẻ 5 clip có nội dung liên quan đến tỉnh Cà Mau.

Theo đó, ngày 22/8/2020, tài khoản Facebook “Bích Thủy TV” đăng đoạn clip có tiêu đề: “Phú Tân - Cà Mau: mâu thuẫn trong tranh chấp đất. Một đảng viên ngang nhiên xông vào đập bàn thờ nhà hàng xóm”.

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nội dung clip phản ánh 3 nội dung, gồm: mâu thuẫn trong tranh chấp đất, một đảng viên ngang nhiên xông vào đập bàn thờ nhà hàng xóm; lộ giao thông nông thôn thi công chậm, gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân; và hưởng chế độ thương binh của ông N.V.D sai quy định.

Những nội dung trên được Bích Thủy TV cho là xảy ra tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Qua làm việc với chính quyền địa phương và những người có liên quan, Công an tỉnh Cà Mau xác định: cả 3 nội dung phản ánh trên đều sai sự thật, không có cơ sở, gây hiểu nhầm cho người xem.

Đến ngày 29/9/2020, tài khoản Facebook, kênh Youtube “Bích Thủy TV” tiếp tục đăng clip có tiêu đề “Cà Mau: Bản di chúc có nhiều chữ ký giả, vậy bản di chúc có hợp lệ hay không”?. Nội dung clip phản ánh vụ việc tranh chấp đất giữa hai anh em ruột là bà N.T.G và ông N.V.U.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, qua xác minh, người nhà bà G. (ngụ xã Tân Hải, huyện Phú Tân) trình bày: Khoảng 6 giờ ngày 26/9/2020, có 6 người cùng ông U. đến trước nhà để quay phim.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Thủy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, có một phụ nữ giới thiệu tên Bích Thủy, xưng là phóng viên một tờ báo trụ sở tại TP.HCM chuyên “đi tìm công lý cho người dân bị oan sai” (!?). Gia đình bà G. cũng khẳng định clip đăng tải trên "Bích Thủy TV" liên quan đến tranh chấp đất giữa bà G. và ông U. là không đúng sự thật, cắt ghép gây hiểu lầm.

Qua xác minh của Công an tỉnh Cà Mau, vụ tranh chấp đất kể trên đã được TAND tỉnh Cà Mau xét xử, tuyên bà G. được hưởng thừa kế theo di chúc. Sau đó, ông U. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngày 13/12/2019, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh xử phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông U., giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.

Đến ngày 1/10/2020, tài khoản Facebook “Bích Thủy TV” chia sẻ bài viết “Cà Mau: Khó hiểu chuyện có đất mà không thể làm nhà, phải tá túc ở... chuồng heo?” từ một website. Nội dung phản ánh việc ông N.V.C (xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) “không thể xây nhà trên phần đất của mình, con trai ông C. nhiều năm qua không thể xây nhà trên phần đất của mình phải tá túc ở ... chuồng heo”.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, ông C. chưa xây nhà là do chưa hoàn thành thủ tục cấp nền tái định cư theo thỏa thuận với chính quyền địa phương. Hiện, con trai ông C. đã xây dựng 2 căn nhà liền kề để buôn bán.

Trang Facebook Bích Thủy TV của Thủy.

Đến ngày 27/11/2020, tài khoản Facebook “Bích Thủy TV” chia sẻ bài viết có tiêu đề “Đất canh tác ổn định 22 năm, bị tòa xử thua kiện một cách vô lý” từ một trang thông tin điện tử, sau đó đăng tải đoạn clip dài 12 phút 6 giây với tiêu đề như trên, nội dung phản ánh của đoạn clip và bài viết trên trang thông tin điện tử là giống nhau về vụ: Tranh chấp đất đai giữa ông D.M.Đ (SN 1948, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) với vợ chồng ông V.V.B (SN 1959, ngụ cùng địa phương).

Xác minh của cơ quan Công an cho thấy, năm 2012, giữa hộ ông B. và hộ ông Đ. phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất, vụ việc được UBND xã Lâm Hải nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Đến ngày 17/1/2020, ông B. khởi kiện ra TAND huyện Năm Căn, yêu cầu ông Đ. trả đất theo sơ đồ đo đạc với diện tích 1.233,5 m2. Ở phiên sơ thẩm, TAND huyện Năm Căn buộc ông Đ. phải có nghĩa vụ giao trả lại cho ông B. diện tích 873,9 m2 đất. Hiện, ông Đ. đã làm đơn kháng cáo, đang chờ kết quả giải quyết.

Tiếp đó, ngày 6/12/2020, tài khoản Facebook “Bích Thủy TV” đăng tải đoạn clip dài 12 phút 23 giây, có tiêu đề “Trần Văn Thời - Cà Mau: Một gia đình rơi vào cơn bĩ cực. Khi đất của họ có nguy cơ bị mất. Hành trình đi tìm công lý của họ kéo dài đằng đẵng vài chục năm qua.” Nội dung phản ánh vụ tranh chấp đất liên quan đến hộ bà N.T.T (66 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau)…

Theo xác minh của Công an tỉnh Cà Mau, vụ việc này đã được UBND huyện Trần Văn Thời thông báo không thụ lý đơn yêu cầu đòi lại đất của bà T. vì những quyết định của UBND tỉnh Cà Mau giải quyết khiếu nại của bà T. đã có hiệu lực pháp luật…

Báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau cũng nêu rõ, qua trao đổi trực tiếp với những người liên quan đến vụ việc được đăng tải, chia sẻ nêu trên, cơ quan Công an xác định có người chi tiền cho nhóm của “Bích Thủy TV”.

Người này đã liên hệ, cung cấp thông tin cho nhóm “Bích Thủy TV”, sau đó chi trả cho nhóm này 30 triệu đồng để thực hiện “Hợp đồng dân sự”, bao gồm: chi phí thuê luật sư, mời phóng viên báo đài đưa tin, lo thủ tục phúc thẩm tại TAND tỉnh Cà Mau...