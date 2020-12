BIC giảm tới 25% phí bảo hiểm sức khỏe nhân dịp sinh nhật

Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập (28/12/2005 – 28/12/2020), Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình khuyến mại “Sinh nhật vàng – Rộn ràng ưu đãi” dành tặng khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân BIC Tâm An.

Theo đó, từ 01- 31/12, khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân BIC Tâm An sẽ nhận ngay ưu đãi giảm tới 25% phí bảo hiểm.

BIC Tâm An là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu trên toàn quốc. Sản phẩm được thiết kế gồm 9 chương trình bảo hiểm với các quyền lợi linh hoạt, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng. Tổng mức chi trả của BIC Tâm An lên tới 1 tỷ đồng trong khi phí bảo hiểm chỉ từ 100.000 đồng/tháng. Khách hàng không cần kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm, đồng thời, được hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 130 bệnh viện, cơ sở y tế tiên tiến và hiện đại hàng đầu có liên kết với BIC trên toàn quốc. BIC Tâm An có quyền lợi bảo hiểm thai sản ưu việt. Đặc biệt, sản phẩm không áp dụng đồng chi trả đối với mọi lứa tuổi.

Để tham gia BIC Tâm An và hưởng ưu đãi giảm phí hấp dẫn, khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ các Công ty thành viên, đại lý của BIC trên toàn quốc, mua trực tuyến tại website https://baohiemtructuyen.com.vn hoặc qua ứng dụng di động BIC Online. Đặc biệt, từ 15/12 đến ngày 31/12, khách hàng mua bảo hiểm BIC Tâm An trực tuyến và thanh toán bằng thẻ quốc tế của Ngân hàng BIDV sẽ được hoàn tiền 10%, tối đa lên tới 1.000.000 đồng.