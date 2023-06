BIC giảm 15% phí bảo hiểm bệnh ung thư và bảo hiểm an ninh mạng cá nhân

(VTC News) -

BIC Bảo An Tài khoản bảo vệ toàn diện cho khách hàng có tài khoản ngân hàng trước những rủi ro trên không gian mạng gồm: Rủi ro khi mua sắm trực tuyến; Gian lận chuyển tiền và Trộm cắp danh tính trực tuyến.

Sản phẩm chi trả tối đa cho các quyền lợi lên tới 135.000.000 đồng. So với các sản phẩm tương tự trên thị trường, BIC Bảo An Tài khoản là sản phẩm có phí bảo hiểm hấp dẫn nhất. Quá trình bồi thường cũng được BIC rút ngắn và tối ưu hóa nhằm mang tới sự thuận tiện nhất cho khách hàng.

BIC Phúc Tâm An giúp khách hàng gạt bỏ nỗi lo gánh nặng tài chính trong trường hợp không may mắc bệnh ung thư với tổng mức chi trả lên tới 610.000.000 đồng. Sản phẩm chi trả cho các quyền lợi: bảo hiểm bệnh ung thư, trợ cấp nằm viện, tử vong do ung thư, tai nạn hoặc đột quỵ (quyền lợi bổ sung). BIC Phúc Tâm An gồm 4 chương trình với phí bảo hiểm linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng tài chính.

Chương trình ưu đãi được áp dụng với tất cả các kênh bán của BIC trên toàn quốc. Khách hàng có thể liên hệ các Phòng Kinh doanh, Công ty thành viên hoặc Đại lý của BIC trên toàn quốc để được tư vấn và tham gia bảo hiểm dễ dàng, nhanh chóng.

Đặc biệt, khách hàng cũng có thể tìm hiểu và đặt mua sản phẩm tại các kênh bảo hiểm trực tuyến của BIC như website mybic.vn, ứng dụng BIC Online hoặc BIDV SmartBanking (miễn phí trên iOS và Android).

Tại các kênh bán trực tuyến của BIC, quy trình tham gia bảo hiểm được khép kín từ tra cứu thông tin sản phẩm, đặt mua và giải quyết bồi thường nhằm tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử sẽ được gửi tới khách hàng ngay sau khi đặt mua và thanh toán thành công.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website www.bic.vn/ www.mybic.vn hoặc gọi Hotline 1900 9456.

Nhật Lệ