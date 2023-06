Bịa đặt vụ việc ở Đắk Lắk, nhiều người bị xử phạt

(VTC News) -

Ngày 13/6, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.C. (trú tại huyện Vũ Quang) và N.H.T. (trú tại thành phố Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk.

Công an làm việc với L.Q.C. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cụ thể, ngày 11/6 và 12/6, L.Q.C. và N.H.T. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, bình luận với nội dung xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk.

Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã mời C. và T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, L.Q.C. và N.H.T. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân…”, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt L.Q.C. và N.H.T. mỗi người 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc.

Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Tương tự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hoà cũng đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T. (33 tuổi, ngụ ở Nha Trang) vì đã sử dụng facebook cá nhân để bình luận vô căn cứ, không đúng sự thật về vụ tấn công vào trụ sở công an xã ở tỉnh Đăk Lăk.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi của mình. Nhà chức trách đã yêu cầu người này gỡ bỏ những nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cùng ngày, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.R. (38 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Theo đó, ngày 11/6, ông R. xem tin tức tại trang “Thông tin Chính phủ” có đăng tải bài viết với nội dung “Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk”.

Sau đó, ông R. sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết trên với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức ở trạng thái chia sẻ công khai.

Qua làm việc, ông R. thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng với cá nhân ông R.

CẨM SƠN - MINH MINH