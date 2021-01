Bị xử vi phạm nồng độ cồn, tài xế thảng thốt 'ham vui chút mà bị phạt nặng quá'

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ nay đến 28/2/2021, đơn vị sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử ý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm đảo bảo cho người dân vui chơi, đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn. Trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...