Bị xử phạt vì cản đường xe cứu hỏa, tài xế Kia Morning nói do mở nhạc to

Tối 24/9, trả lời VTC News, một lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, tài xế Nguyễn Hồng Tâm (SN 1973, trú tại Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người lái ô tô Kia Morning cản đường xe cứu hỏa đã đến trụ sở trình diện

Tại cơ quan công an, tài xế Tâm thừa nhận ngày 23/9, khi lái xe qua đoạn đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) đã cản đường xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ.

"Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi của mình và nói do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu ưu tiên từ xe cứu hỏa", vị CSGT chia sẻ.

Tài xế Tâm làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 24/9.



Theo vị này, đơn vị lập hồ sơ, xử lý tài xế Tâm về hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Sáng 23/9, xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ chữa cháy tại chợ Tó (Đông Anh, Hà Nội). Lúc này, một xe ô tô hiệu Kia Morning BKS 29D-071.82T đi phía trước nhất quyết không chịu nhường đường.

Sau đó, lực lượng chức năng phát loa "Yêu cầu ô tô giảm tốc độ, đi gọn tay phải của mình đi", tuy nhiên tài xế vẫn không nhường đường.

Video: Kia Morning cản đường xe cứu hỏa (Nguồn: Hoàng Gia Huy)

Chiều 24/9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội xác nhận chiếc xe cứu hỏa bị cản đường là của đơn vị. Sau khi nắm bắt được sự việc, đơn vị đã gửi thông tin đến Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để xử lý.

Còn đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT số 6 xác minh điều tra làm rõ chiếc ô tô chắn đường xe cứu hỏa đi chữa cháy.

Theo luật Giao thông, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Theo Nghị định 46/2016, phạt tiền từ 2-3 triệu đối với người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Danh tính chủ ô tô Kia Morning ngang ngược, nhất quyết không nhường đường xe cứu hỏa đi chữa cháy ở Hà Nội Qua kiểm tra dữ liệu, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định danh tính chủ nhân chiếc xe Kia Morning không nhường đường xe cứu hỏa đi chữa cháy.

Ô tô Kia Morning ngang ngược cản đường xe cứu hỏa đi chữa cháy ở Hà Nội: Yêu cầu xử lý tài xế Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT số 6 vào cuộc xác minh, xử lý tài xế ô tô Kia Morning cản đường xe cứu hỏa đang vội đi chữa cháy.

Mạnh Đoàn