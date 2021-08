Bị 'tóm' lúc đi massage chui, quan chức an ninh cấp cao Hong Kong mất chức

(VTC News) -

Ông Thái bị đình chỉ công tác vào tháng 3 sau khi cảnh sát đột kích vào một cơ sở massage không giấy phép ở Wan Chai. Đây là bê bối lớn đầu tiên của Cơ quan An ninh Hong Kong kể từ khi thành lập từ tháng 6/2020.

Sau khi bị cách chức, ông Thái được điều chuyển xuống công tác tại bộ phận nhân sự, kỷ luật và đào tạo của lực lượng cảnh sát Hong Kong. Ông Thái trong vai trò người đứng đầu đơn vị này sẽ trở lại làm việc vào tuần tới.

Ông Thái Triển Bằng. (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, cơ quan tư pháp Hong Kong đã hoàn tất việc xem xét trường hợp ông Thái vào tuần trước. Các cáo buộc hình sự với vị quan chức an ninh này bị xóa bỏ do không có yếu tố tội phạm liên quan.

Tuy nhiên, ông Thái, 50 tuổi vẫn phải đối mặt với phiên điều trần kỷ luật nội bộ.

Khi được hỏi về việc bổ nhiệm ông Thái vào vị trí hiện tại, đại diện lực lượng cảnh sát Hong Kong khẳng định kết quả điều tra trước đó xác nhận không có yếu tố phạm tội liên quan và năng lực của ông Thái được chứng minh trong 25 năm qua.

Tại Hong Kong, việc kinh doanh cơ sở massage không có giấy phép là hành vi trái pháp luật. Hình phạt cho vi phạm này có thể lên đến án tù 6 tháng cùng khoản tiền phạt 6.440 USD. Tuy nhiên, luật pháp Hong Kong không cấm sử dụng dịch vụ tại các cơ sở massage chui.

Ông Thái gia nhập ngành cảnh sát từ năm 1995. Đến tháng 7/2020, ông được đề bạt lên vị trí lãnh đạo Cơ quan An ninh Hong Kong và là một trong 7 quan chức cấp cao được Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) vinh danh vì đóng góp to lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia.