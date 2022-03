Bị tố truy đuổi, bỏ mặc người vi phạm bị tai nạn: Công an huyện ở Cà Mau nói gì?

(VTC News) -

Ông Trần Thanh Liêm (SN 1974) - một giáo viên ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa có đơn phản ánh đến VTC News về cái chết của con trai ông là Trần Bảo An (SN 2002).

Truy đuổi khiến dân bị tai nạn rồi bỏ mặc?

Theo ông Liêm, tối 18/3/2021, ông nhận được thông tin con trai là Trần Bảo An chạy xe máy BKS: 69AE-048.47 (loại xe 50cc) va chạm vào trụ đá cặp mép đường 30/4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

An được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đầm Dơi. Khoảng 1 tiếng sau, An được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến ngày 24/3/2021, An qua đời do chấn thương sọ não.

“Sau khi An mất, qua thông tin của những người dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn, tôi biết được trước khi xảy ra tai nạn, con tôi bị 2 người đi trên xe máy của Công an thị trấn Đầm Dơi hú còi truy đuổi. Tôi đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi”, ông Liêm kể.

Trần Bảo An cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Bà Phạm Yến Linh (SN 1978, ngụ huyện Đầm Dơi - nhân chứng) khẳng định với VTC News, bà nhìn thấy hai người trên xe tuần tra thời điểm xảy ra tai nạn.

“Xe của cán bộ thị trấn mở còi hú rượt. Tôi thấy bộ đồng phục màu xanh đậm, nhưng không nhìn ra là ai vì rất là nhanh. Thấy thằng nhỏ té họ nhìn nhìn xuống rồi bỏ đi. Tôi dựng xe máy bước lại thì thấy thằng bé không còn biết gì nữa”, bà Linh kể.

Công an huyện nói gì?

Sau khi con trai mất, ông Liêm đã làm đơn gửi cơ quan chức năng huyện Đầm Rơi để khiếu nại.

Sau đó, Công an huyện Đầm Dơi có thông báo số 42/TB-CQCSĐT về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo thông báo này, ngày 18/3/2021, UBND, Công an thị trấn Đầm Dơi phân công lịch tuần tra, kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và kiểm tra hành chính từ 7h ngày 18/3/2021 đến 7h ngày 19/3/2021 gồm 6 người. Trong đó có ông Đoàn Văn Trắng (công an viên khóm 1) và ông Tôn Văn Kiệt (Dân quân tự vệ thường trực thị trấn).

Ông Trắng và ông Kiệt được Thiếu uý Tô Hiếu Mãi (công an viên thường trực) phân công tuần tra khóm 1 và khóm 4 thị trấn Đầm Dơi bằng xe máy BKS: 69B1-1164 (có để số 113).

Trong thời gian tuần tra, khoảng 20h ngày 18/3/2021, ông Kiệt chở theo ông Trắng đến đoạn đường bên hông Trường cấp 2 thị trấn Đầm Dơi và dừng xe tại đây.

Sau đó, ông Kiệt phát hiện Trần Bảo An chạy xe máy 1 mình cất đầu xe (bốc đầu xe - PV) cách vị trí xe của ông Kệt khoảng 50m.

“Kiệt cho xe nổ máy và bật chế độ còi hú (ưu tiên) chạy phía sau xe của An từ đường Nguyễn Tạo đến đầu đường Cây Dương và rẽ ra đường 30/4 (đường Cà Mau - Đầm Dơi), đến đoạn cua quẹo Chín Thắng (thuộc khóm 4, thị trấn Đầm Dơi) thì An điều khiển xe tự va chạm vào trụ đá cập mép đường bên phải theo hướng đi của An làm cho An và phương tiện xe té ngã. Kiệt tiếp tục điều khiển xe rẽ vào đường lộ bê tông tuyến Rạch Sao (thuộc khóm 6, thị trấn Đầm Dơi), sau đó về cơ quan. Gia đình đưa An đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 24/3/2021, An tử vong tại bệnh viện”, thông báo của Công an huyện Đầm Dơi nêu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Không đồng tình với quyết định trên, ông Liêm tiếp tục làm đơn khiếu nại.

Tới ngày 7/7/2021, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi ban hành quyết định số 04/QĐ-CQCSĐT với nội dung “Giữ nguyên thông báo số 42 ngày 11/6/2021 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi”.

Trong quyết định này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi bổ sung thêm chi tiết xét nghiệm hóa sinh máu (lúc 22h51 phút ngày 18/3/2021) đối với An thì nồng độ Ethanol (cồn) trong máu là 60,4mg/dl.

Sau đó, ông Liêm tiếp tục làm đơn khiếu nại lên Viện KSND huyện Đầm Dơi. Ngày 28/7/2021, Viện KSND huyện Đầm Dơi ra quyết định số 02/QĐ-VKS-KN với nội dung “Không có cơ sở chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Thanh Liêm".

Quyết định này nêu Trần Bảo An chạy xe “tốc độ cao, bộ phận giảm thanh nổ lớn”, không đề cập chi tiết “cất đầu xe” như thông báo của Công an huyện Đầm Dơi.

“Con trai tôi chỉ vi phạm giao thông không phải là tội phạm, nên việc dân quân tự vệ chở theo công an xã hụ còi đuổi theo con trai tôi là vượt quá thẩm quyền cho phép. Tôi cho rằng việc rượt đuổi này tác động lên tinh thần của con tôi dẫn đến tai nạn chết người”, ông Liêm bức xúc.

Trả lời VTC News, Thượng tá Trần Thanh Xuân, Trưởng Công an huyện Đầm Dơi cho rằng, việc ông Trắng và ông Kiệt đi tuần tra theo kế hoạch được phê duyệt là đúng quy định.

“Chỗ anh Kiệt điều khiển phương tiện thì chỉ quy định đủ điều kiện về giấy phép lái xe là điều khiển được rồi. Về việc sử dụng tín hiệu và phát tín hiệu còi, quá trình thực hiện nhiệm vụ thì được sử dụng”, Thượng tá Trần Thanh Xuân thông tin.

Thượng tá Trần Thanh Xuân khẳng định, việc ông Kiệt và ông Trắng bật còi hú, truy đuổi theo Trần Bảo An khi Trần Bảo An vi phạm giao thông là đúng quy định.

Theo quyết định số 04/QĐ-CQCSĐT của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi, ông Kiệt và ông Trắng không tác động hay va chạm phương tiện của An.

“Do An tự té ngã nên Kiệt và Trắng không nhìn thấy xe của An và An ngã nằm trong mép đường bên phải theo hướng đi của An (An nằm cách mép lộ 2,4m, xe cách mép lộ 2,1m). Đồng chí Kiệt điều khiển xe qua một đoạn rồi tắt còi ưu tiên, tiếp tục chạy đến đầu đường lộ bê tông tuyến về Rạch Sao (thuộc khóm 6, thị trấn Đầm Dơi) Kiệt rẽ vào, rồi sau đó chạy về cơ quan”, quyết định số 04/QĐ-CQCSĐT của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi nêu.

Hiện trường tai nạn. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Trả lời về thông tin bà Linh cung cấp cho VTC News, Thượng tá Trần Thanh Xuân cho rằng, mặc dù bà Linh thông tin như vậy, nhưng “quá trình xác minh làm việc thì không như thế”.

Theo Thượng tá Trần Thanh Xuân, 2 lần làm việc với công an, bà Linh trình bày khác nhau.

“Kết luận lại thì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm do đó không khởi tố vụ án. Chúng tôi đã trả lời và tổ chức đối thoại. Anh Liêm khiếu nại quyết định không khởi tố thì chúng tôi cũng thành lập tổ thẩm định lại và tổ chức đối thoại. Sau đó anh Liêm khiếu nại Viện kiểm sát huyện thì cũng được Viện kiểm sát trả lời. Ảnh tiếp tục khiếu nại lên Viện kiểm sát tỉnh thì Viện kiểm sát tỉnh và Công an tỉnh cũng đã trả lời”, Thượng tá Trần Thanh Xuân nói.

Đối với phản hồi của Trưởng Công an huyện Đầm Dơi, bà Phạm Yến Linh khẳng định, khi tai nạn xảy ra, bà chỉ tập trung nhìn nạn nhân nên một số tình tiết bà trình bày với công an trong 2 lần được mời lên làm việc có điểm khác nhau. Tuy nhiên, bà Linh khẳng định cả 2 lần bà điều trình bày với công an 2 người đi xe tuần tra "nhìn nhìn" nạn nhân gặp tai nạn rồi bỏ đi.