Bị tố mắc bệnh ngôi sao, thao túng bạn trai, Seo Ye Ji xin lỗi

(VTC News) -

Ngày 27/2, nữ diễn viên Seo Ye Ji đăng tải bức tâm thư trên trang cá nhân sau gần một năm kể từ khi bị tố mắc bệnh ngôi sao và thao túng bạn trai cũ.

Nữ diễn viên Seo Ye Ji.

Cụ thể cô viết: "Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi vì đã truyền tải cảm xúc quá muộn màng qua những dòng chữ này. Nhận thấy tất cả những lời trách móc và nhiều điều được nói về tôi, tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân mình cho đến thời điểm hiện tại.

Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người khó chịu do những thiếu sót của tôi. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Tất cả những điều này đều xuất phát từ sự non nớt của tôi, tôi sẽ nỗ lực để cư xử cẩn thận hơn và cho các bạn thấy một phiên bản tốt hơn của bản thân trong tương lai".

Scandal của Seo Ye Ji nổ ra khi tháng 4/2021, tờ Dispatch công bố loạt tin nhắn giữa Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun thời còn yêu nhau.

Theo những tin nhắn này, Seo Ye Ji ra lệnh cho bạn trai, yêu cầu sửa kịch bản bộ phim "Time" (năm 2018), cắt hết các cảnh thân mật giữa anh với nữ chính Seohyun (thành viên nhóm SNSD). Cũng vì thế mà thái độ của Kim Jung Hyun đối với Seohyun cả trong phim lẫn ở họp báo đều không chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng bạn diễn.

Seo Ye Ji và bạn trai cũ Kim Jung Hyun.

Cùng lúc, Seo Ye Ji bị tố từng bắt nạt học đường, thái độ hách dịch, xúc phạm nhân viên trong công ty. Những ồn ào này khiến Seo Ye Ji đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp. Nhiều hợp đồng lớn của diễn viên Hàn Quốc Seo Ye Ji bị hủy, chưa kể cô phải từ bỏ vai nữ chính trong phim mới là "Island".

Diễn viên Seo Ye Ji sinh năm 1990. Cô vào nghề khi đã 23 tuổi, từng góp mặt trong các bộ phim "Another Miss Oh", "Hoa lang"... nhưng chưa nổi bật. Cho đến khi cô tham gia MV "Let's not fall in love" của nhóm Big Bang, Seo Ye Ji nhận được nhiều sự chú ý khi đóng cặp với G-Dragon.

Năm 2020, Seo Ye Ji vụt sáng trở thành ngôi sao sau vai chính trong "Điên thì có sao" cùng Kim Soo Hyun. Cô được nhiều tạp chí, thương hiệu săn đón. Tuy nhiên, sau ồn ào đời tư, Seo Ye Ji lại bị khán giả tẩy chay. Gần đây nữ diễn viên tái xuất trong buổi đọc kịch bản phim truyền hình “Eve”.