(VTC News) -

Tối 26/8, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết khá dài với tựa đề "Vài lời đối với cô Nguyễn Phương Hằng", người gọi đích danh anh trên livestreams tối 24/8, tuyên bố đang giữ 1,9kg giấy tờ sao kê chứng minh "ông hoàng nhạc Việt" nhận hơn 96 tỷ đồng do mọi người quyên góp làm từ thiện, cao hơn gấp nhiều lần so với con số được anh công bố.

"Việc đôi co kéo dài qua lại với cô sẽ phí phạm thời gian, tạo cơ hội cho người khác trục lợi, xuyên tạc phát ngôn của tôi! Tôi Huỳnh Minh Hưng, tức Đàm Vĩnh Hưng, sẽ chính thức mang câu chuyện này ra pháp luật để chứng minh sự trong sạch của mình và lột trần trụi sự vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác của cô Nguyễn Phương Hằng", Mr Đàm viết.

Nam ca sĩ cũng cho biết anh luôn lưu đủ biên nhận từ các văn phòng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như những nơi nhận hỗ trợ, đã công bố tất cả những gì mình làm trên YouTube và trang cá nhân.

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng tối 26/8.

Trước đó, ngày 25/8, Đàm Vĩnh Hưng cũng đăng tải lên trang cá nhân một video, trong đó anh phủ nhận những cáo buộc của nữ doanh nhân Phương Hằng: "Tôi rất buồn cười. Người ta trắng trợn dựng chuyện, bịa đặt không hề sợ. Tôi cũng ước mơ ngủ dậy trong tài khoản có số tiền to đùng như thế, chắc chắn là tôi sẽ làm được nhiều việc lắm, ít nhất là tôi có thể chia sẻ được với người nghèo, giúp cho học sinh, đồng nghiệp của tôi. Tôi ước mình có được con số khổng lồ như thế để làm được cho nhiều người ở ngoài kia, cho chính cuộc sống của mình nữa. Thế nhưng nó không có thì lấy gì mà làm".

Trong clip này, Mr Đàm cũng nhận lời thách thức của bà Phương Hằng: "Cô nói cô đang có con số, có sao kê tài khoản ngân hàng làm từ thiện của tôi. Tôi có nghe nói là cô thách thức sẽ cho tôi 50 tỷ đồng nếu như tôi công khai sao kê. Ok, tôi chấp nhận chơi với cô. Tôi không tin lời hứa suông cho tôi 50 tỷ đồng của cô. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy một viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số những viên kim cương thật của cô. Chúng ta bắt đầu cuộc chơi để Nhà nước, công an, pháp luật điều tra. Tôi cũng đã yêu cầu ngân hàng bật đèn xanh cho điều tra".