Bí thư Vương Đình Huệ: 50 vụ tham nhũng vào diện theo dõi của Thành ủy Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 23/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng (2013-2020) trên địa bàn TP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng đang được chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Thành ủy Hà Nội đã đưa 50 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Khẳng định phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh đến công tác điều tra, xét xử, thi hành án; giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý nghiêm những tập thể cá nhân cố tính chây ỳ không thực hiện.

Cùng với đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho rằng cần có cơ chế minh bạch trong quản lý thu, chi; cải cách hành chính; luân chuyển cán bộ ở những vị trí nhạy cảm để phòng chống tham nhũng vặt, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác sử dụng tài sản công, đất đai, nhà ở.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ TP Hà Nội đã ban hành 2 chương trình về phòng, chống tham nhũng; thành lập BCĐ do Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp được tăng cường. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng.

Cụ thể, từ 2.482 cuộc thanh tra, thành phố đã phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý, thu hồi 2.450 tỷ đồng và 1.055ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 417 tập thể, 622 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 42 vụ.

Các cơ quan tư pháp thành phố đã thụ lý điều tra 169 vụ với 497 bị can; khởi tố 134 vụ với 444 bị can; truy tố 130 vụ với 433 bị can; xét xử 259 vụ với 838 bị cáo liên quan đến các tội về tham nhũng. Tổng số tài sản đã thu hồi được trong các vụ án tham nhũng là 9.664 tỷ đồng…