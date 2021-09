Bí thư TP.HCM nêu lý do cần thêm 2 tuần kiểm soát dịch

Sáng 12/9, bên lề cuộc họp với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ về những dự định của TP.HCM thời gian tới. Ông nhấn mạnh thành phố cần những bước đi thận trọng, hiệu quả, "không phiêu lưu" trong mở cửa lại các hoạt động.

Có thể thu hẹp khu vực áp dụng Chỉ thị 16

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tồn tại ở bất kỳ thời điểm, không gian nào, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết để tiến đến trạng thái "bình thường mới", thành phố đã chuẩn bị những chiến lược cụ thể để đạt "mục tiêu kép", từng bước mở lại các hoạt động. Chiến lược của TP.HCM sẽ bao gồm các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, huy động nguồn lực, an ninh quốc phòng, dân vận, hệ thống chính trị...

"Vì sao gọi là chiến lược, vì chúng ta xác định phải sống trong thời kỳ này dài hơn, vì chúng ta không thể quét sạch F0 trong một thời gian nhất định, cũng không thể thực hiện giãn cách nghiêm ngặt kéo dài. Thành phố tính toán từng bước bằng các chiến lược đảm bảo an toàn, an toàn mới mở, mở phải an toàn", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thời gian qua, thành phố đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch trước 15/9 như yêu cầu của Nghị quyết 86. Sau thời gian giãn cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, những nỗ lực bước đầu cho thấy hiệu quả.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Nên thẳng thắn nhìn nhận nhiều nơi tại TP.HCM vẫn chưa đạt được mục tiêu kiểm soát dịch như tiêu chí của Bộ Y tế. Hiện, huyện Củ Chi, Cần Giờ, quận 7 cùng một số nơi đã tiệm cận với tiêu chí của Bộ Y tế.

"Tuy nhiên, thành phố chưa tìm được sự ổn định về dịch tễ tại các địa phương nên cần thêm thời gian. Đến khi sự ổn định được hình thành, chúng ta mới tự tin bước vào giai đoạn mới", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Về việc TP.HCM cần thêm 2 tuần để kiểm soát dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định 2 tuần là quãng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh. TP.HCM đang có khoảng hơn 100.000 F0 cần quản lý, điều trị. Sau 2 tuần, số F0 trên có thể được kéo giảm, đồng nghĩa việc thành phố hạn chế, ngăn chặn được nguồn lây lan.

Bên cạnh đó, thành phố đang có tỷ lệ người dân được tiêm vaccine COVID-19 ở mức cao. Sau 2 tuần, kháng thể của người đã tiêm chủng sẽ được nâng lên, tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ.

"Với 2 lý do đó, cộng với các biện pháp khác nhằm ổn định tình hình, tăng cường, nâng cao chất lượng điều trị, chắc chắn thành phố sẽ có kết quả khả quan hơn bây giờ", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định.

Định hướng về việc giãn cách xã hội thời gian tới, ông cho biết tùy vào hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhiều khả năng, số khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ thu hẹp lại. Với những nơi kiểm soát được dịch bệnh, những khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19 sẽ được mở rộng.

Tất cả lực lượng hỗ trợ là "ân nhân"

Tại cuộc trao đổi, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ sự trân trọng với lực lượng y tế từ Trung ương và các tỉnh, thành phố đã nỗ lực giúp sức cho TP.HCM suốt thời gian qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ tất cả cá nhân, tổ chức đóng góp cho TP.HCM thời điểm này là ân nhân.

Tuy nhiên, dù Bộ Y tế, thành phố có phối hợp, quan tâm đến mức nào cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót lúc này. Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn lực lượng y tế từ mọi miền đang hỗ trợ cảm thông cho những thiếu sót trước mắt về điều kiện.

Ông nhấn mạnh ngành y tế và thành phố luôn gắn bó, quyện chặt với nhau về tinh thần trách nhiệm trong công việc. Từ các lãnh đạo đến đội ngũ y tá, bác sĩ, nhân viên y tế đều có một tâm huyết, một trách nhiệm, một hành động chung là dồn sức để thực hiện các biện pháp được Chính phủ chỉ đạo, Bộ Y tế yêu cầu. Mục tiêu là sớm khống chế dịch bệnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ tất cả lực lượng hỗ trợ là ân nhân của TP.HCM.

Hiện, những đối tượng ông lo ngại nhất trong vấn đề phòng chống dịch bệnh thời gian này là người chưa được tiêm vaccine COVID-19. Người chưa được tiêm vaccine COVID-19 thường chưa đủ điều kiện, chưa đáp ứng được yếu tố dịch tễ để tiêm. Bí thư chia sẻ đây là nhóm có sức đề kháng yếu, dễ bị lây nhiễm bởi dịch bệnh và dễ chuyển nặng.

Trước đó, tại hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tối 11/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định có thể TP.HCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành.

Do đó, TP.HCM phải “xin thêm” thời gian, có thể tới hết tháng 9 để tập trung thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 86. Ông giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM thảo luận để có văn bản sớm xin ý kiến của Chính phủ.