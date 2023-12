Bí thư Thái Nguyên: TP Phổ Yên sớm đạt được các tiêu chí của đô thị loại 2

(VTC News) -

Nội dung này được bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ TP Phổ Yên, diễn ra chiều 13/12.

Chúc mừng những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội mà TP Phổ Yên đạt được trong năm 2023, bà Nguyễn Thanh Hải khẳng định những kết quả này đã góp phần quan trọng, tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cũng ghi nhận đây là kết quả của sự đoàn kết, thống cao trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, hạt nhân là Thường trực Thành ủy Phổ Yên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đã có sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị TP Phổ Yên cần tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch gắn với huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt là tập trung rà soát và sớm đạt được các tiêu chí của đô thị loại 2; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, lấy công nghiệp là nền tảng.

Bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Phổ Yên có vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phố đi đầu trong phát triển công nghiệp, là hạt nhân dẫn dắt các địa phương lân cận cùng tiếp tục phát triển.

Do vậy, thành phố cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, phát huy hiệu quả của các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. Đồng thời, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng lớn.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thương mại, dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các dự án lớn có sức lan tỏa, thu hút du lịch địa phương; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội TP Phổ Yên triển khai thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; triển khai thực hiện tốt "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2024"; tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, hộ nghèo… để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, vui vẻ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Theo báo cáo, năm 2023, TP Phổ Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 885.972 tỷ đồng; GRDP bình quân đạt 370 triệu đồng/người, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 95 triệu đồng/năm, bằng 112% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt 25,872 tỷ USD, chiếm 95,5% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh; tổng các nguồn thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 7.000 tỷ đồng, đạt 121,5% so với kế hoạch tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,5%, so với kế hoạch đạt 165,89%...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về một số nội dung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra...