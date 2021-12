Bí thư Hà Nội: Không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô

(VTC News) -

Sáng 7/12, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết, đối với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đại biểu cần phân tích, đánh giá những kết quả trong công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian vừa qua.

Đồng thời, với diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, các đại biểu cũng cần phân tích, đưa ra về biện pháp phòng, chống dịch bệnh để các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp trong thời gian tới; đưa ra các kịch bản phòng chống dịch để cho học sinh đến trường; quyết tâm không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp

Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, trong bối cảnh bùng phát và lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhất là đợt dịch lần thứ 4 với biến thể mới Delta lây lan nhanh, diễn biến phức tạp hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, sức khỏe của Nhân dân.

Tuy nhiên, Hà Nội đã từng bước thích ứng với diễn biến dịch bệnh, chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng với kết quả khả quan đó là: Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng khác đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện.

Ngoài ra, Hà Nội đã chủ động, kịp thời, kiên định, kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống để có các chủ trương, giải pháp trúng, đúng với tinh thần quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Trung ương và phù hợp với diễn biễn tình hình dịch bệnh của thành phố.

Hà Nội luôn chuẩn bị phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động, bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra. Thành phố đã thực hiện tiêm phủ vaccine mũi 1 cho trên 94%, mũi 2 cho khoảng 85% người dân từ 18 tuổi trở lên và hiện nay đang tổ chức tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi (đến nay đạt trên 85%), từng bước cho các em học sinh học sinh trở lại trường học.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GRDP của Hà Nội cả năm ước đạt khoảng 2,35-3,0%, mặc dù không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 7,5%), nhưng vẫn duy trì ổn định.

Nhấn mạnh năm 2022, dự báo tình hình sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài với những biến chủng mới nguy hiểm hơn, Bí thư Thành uỷ cho biết, mục tiêu tổng quát cơ bản của Hà Nội trong năm 2022 là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự an toàn xã hộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

“Kỳ họp cuối năm rất nhiều nội dung quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố cần tiếp tục phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được của HĐND Thành phố trong thời gian vừa qua, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp; nhất là chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn đưa ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là cơ hội để Thành phố được tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri và Nhân dân Thủ đô từ đó đưa ra những giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới” - Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu.