Bí thư đoàn bị kết án 3 năm tù oan muốn được xin lỗi công khai tại quê nhà

Trả lời VTC News hôm 10/3, anh Bùi Minh Lý (32 tuổi, ngụ ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho biết, vụ việc xảy ra hơn 7 năm trước, khi đó anh Lý là đảng viên dự bị, Bí thư Chi đoàn Ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bị Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận Bình Thạnh bắt tạm giam và truy tố tội “Cướp giật tài sản”.

Bản án sơ thẩm quy kết anh Lý giật một sợi dây chuyền của chị T. ở quận Bình Thạnh. Anh Lý bị tạm giam 28 tháng 10 ngày và ra tòa 5 lần (3 phiên sơ thẩm, 2 phiên phúc thẩm). Ngày 31/7/2018, Công an quận Bình Thạnh đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Lý do không chứng minh được anh có tội.

“Tôi còn nhớ rất rõ thời điểm tôi được tại ngoại về quê, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, dò xét, chẳng ai dám thuê một người tù tội như tôi về làm việc. Họ chỉ trỏ và buông lời thằng đó mới đi tù về, còn cha mẹ tôi ra đường bị dị nghị con ông bà đi cướp giật dây chuyền của người ta.

Đau đớn hơn khi những vụ trộm xảy ra trong làng trước đó, từ khi tôi bị bắt, một số người vu oan, bảo tôi là kẻ ăn cắp. Nhưng biết làm sao bây giờ, mang tiếng là kẻ ở tù với về với tội danh "cướp giật tài sản", nên chỉ đành im lặng, nhịn nhục mà sống qua ngày", anh Lý ngậm ngùi.

Chính vì vậy, khi có quyết định đình chỉ vụ án, điều mà anh trông chờ từng giây chính là được cơ quan tố tụng công khai xin lỗi. Ngày 24/3 tới đây, đại diện các cơ quan tố tụng Quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ tổ chức xin lỗi công khai anh Bùi Minh Lý tại TAND Quận Bình Thạnh.

Nhưng theo yêu cầu của anh Lý và gia đình muốn tổ chức xin lỗi công khai địa phương, nơi anh đang sinh sống. "Ngay cả dòng họ và người dân xung quanh muốn cơ quan tố tụng xin lỗi tôi tại địa phương. Chứ xin lỗi trên TAND quận Bình Thạnh là xin lỗi ai chứ đâu phải xin lỗi tôi", anh Lý nói.

Ông Bùi Văn Luân (bố đẻ anh Lý) cũng bày tỏ mong muốn cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh tổ chức xin lỗi công khai con trai ông tại địa phương. "Vì tòa án xử án sai làm gia đình, con trai tôi mang tai tiếng, tiếng xấu để lại muôn đời. Còn nếu làm lễ công bố xin lỗi tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) gia đình tôi nhất quyết sẽ không lên. Nếu như xin lỗi ở đó, người dân đâu có biết gia đình tôi, con trai là ai, ở đâu", ông Luân nói.