Bị phạt vì vô kỷ luật, sao trẻ tuyển Việt Nam nhận lỗi

(VTC News) -

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xin lỗi huấn luyện viên trưởng Văn Sỹ Sơn, đội ngũ ban huấn luyện và tập thể đội bóng đá Quảng Nam cũng như người hâm mộ. Bài đăng này được tuyển thủ Việt Nam viết trên tài khoản mạng xã hội sau khi dư luận biết thông tin Đình Bắc bị câu lạc bộ kỷ luật vì vi pham quy định nội bộ.

"Bắc nhận lỗi do chính bản thân chứ không đổ thừa cho bất kỳ hoàn cảnh hay vì lý do gì cả. Một lúc mất tập trung khiến Bắc đã trễ lịch tập trung của đội, đã làm ảnh hưởng đến thầy và toàn thể đội bóng Quảng Nam", cầu thủ sinh năm 2004 nhận lỗi.

"Đây chắc chắn sẽ là bài học rất quý giá của Bắc ở trên con đường sự nghiệp của mình! Bây giờ là lúc Bắc sẽ khoá lại những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đã có và làm lại từ đầu với mục tiêu sẽ được ra sân cùng toàn đội, cùng CLB Quảng Nam thi đấu thật tốt ở chặng đường còn lại của mùa giải!".

Nguyễn Đình Bắc gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân.

Nguyễn Đình Bắc nhận án phạt do vi phạm quy định tập trung của câu lạc bộ Quảng Nam. Cầu thủ này hội quân muộn một ngày so với lịch tập khai xuân của đội bóng. Tuyển thủ Việt Nam không báo cáo, cũng không nêu lý do chính đáng.

Đây không phải lần đầu tiên Đình Bắc vi phạm kỷ luật ở CLB. Theo tiết lộ của một thành viên đội bóng, Đình Bắc nhiều lần mắc lỗi. Điều này diễn ra từ sau khi cầu thủ sinh năm 2004 khoác áo đội tuyển U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ban huấn luyện từng phạt Đình Bắc ở lượt đi giải Hạng Nhất Quốc Gia 2023.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004. Dù còn trẻ, cầu thủ này đã là sự lựa chọn ưa thích của HLV Troussier ở đội tuyển quốc gia. Cầu thủ quê Nghệ An có tên trong danh sách đề cử danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2023.

Tại V.League 2023/24, Nguyễn Đình Bắc ra sân trong 7 trận và ghi được 2 bàn thắng. Ở Cúp Quốc gia năm nay, Bắc chơi 1 trận và ghi 1 bàn.

CLB Quảng Nam đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng V.League với 10 điểm, hơn 5 điểm so với đội cuối bảng. Ban huấn luyện Quảng Nam sẽ đánh giá thái độ của Đình Bắc để xem xét đưa cầu thủ này trở lại thi đấu.