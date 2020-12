Vào trang tra cứu, nhiều tài xế ô tô mới biết mình bị phạt nguội

Ngày 17/12, phản ánh tới VTC News, anh Nguyễn Văn C. (trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, trong lúc ngồi nói chuyện với đồng nghiệp về việc CSGT sẽ phạt nguội các trường hợp vi phạm, anh thử tra biển số xe ô tô của mình thì giật mình phát hiện bản thân cũng "dính" lỗi phạt nguội cách đây hơn 3 tháng.

"Khi tình cờ tra cứu phạt nguội trên trang web của Cục CSGT, Bộ Công an tôi mới biết mình vi phạm giao thông tại Km109+850 tại Cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ hôm 6/9/2020", anh C. cho hay.

Thông tin xe vi phạm giao thông bị phạt nguội tra cứu trên cổng thông tin Cục CSGT Bộ Công an

Theo anh C., từ hôm vi phạm, anh chưa nhận được bất cứ thông báo nào của cơ quan chức năng. Trong kết quả tra cứu phạt nguội của Cục CSGT cũng không nêu lý do vi phạm giao thông.

Tương tự, anh T. (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng cho biết, anh chỉ biết mình bị phạt nguội khi tình cờ tra cứu biển số xe trên website của Cục CSGT. Mặc dù lỗi vi phạm giao thông được thông báo là từ tháng 9/2020 nhưng đến nay anh vẫn chưa nhận được thông báo nào từ CSGT yêu cầu đi nộp phạt.

Sau đó, anh chủ động liên hệ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thì được hướng dẫn mang giấy tờ cần thiết tới 54 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) để nộp phạt.

Theo quy định, CSGT sẽ ghi hình các xe vi phạm trên đường đồng thời phát hiện các xe vi phạm qua hệ thống giám sát tự động (camera và máy đo tốc độ).

Hình ảnh sẽ được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh, trích xuất các trường hợp vi phạm. Mỗi trường hợp vi phạm phải đảm bảo đủ các yếu tố pháp lý gồm: Không gian vi phạm (địa điểm hoặc tuyến đường vi phạm); thời điểm vi phạm, lỗi vi phạm và biển số xe.

CSGT sẽ in thông báo vi phạm thể hiện đầy đủ nội dung vi phạm gửi công an phường, xã, thị trấn, quận huyện. Công an địa phương chuyển thông báo vi phạm đến chủ xe và mời chủ xe tới trụ sở để nộp phạt.

Ngoài ra, người dân có thể ngồi tại nhà và tự tra cứu thông tin xem mình có bị vi phạm hay không bằng cách truy cập trang web của Cục CSGT.

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin phạt nguội

Nếu phương tiện không vi phạm, trang web sẽ hiện dòng chữ “không tìm thấy kết quả” ở phía dưới.

Để kiểm tra xe ô tô của mình có bị phạt nguội vì vi phạm giao thông hay không, chủ phương tiện có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Cục CSGT, Bộ Công an theo đường dẫn http://www.csgt.vn/.

Sau đó, nhập biển kiểm soát, tiếp theo chọn "ô tô" trong phần Loại phương tiện. Bước cuối cùng, nhập mã bảo mật rồi click vào ô Tra cứu.

Nếu xe ô tô không vi phạm, hệ thống sẽ trả về dòng thông báo "Không tìm thấy kết quả". Trường hợp phương tiện bị phạt nguội, hệ thống sẽ cung cấp kết quả bao gồm: thời gian vi phạm; địa điểm vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; trạng thái (nếu chủ phương tiện chưa nộp phạt sẽ hiển thị "Chưa xử phạt").

Hiện, nhiều địa phương đang áp dụng hình thức phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Theo Khoản 12, Điều 80 Nghị định số 100, trường hợp quá thời hạn giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm mà chủ phương tiện vi phạm chưa đến giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Trước năm 2020, các trường hợp xe chưa chấp hành xử phạt vi phạm sẽ bị chặn đăng kiểm và không được tiếp nhận đăng kiểm. Từ năm 2020, quy định mới của Nghị định 100 sẽ cho phép tiếp nhận kiểm định nhưng chỉ được cấp giấy chứng nhận, tem đăng kiểm trong thời hạn tối đa 15 ngày.