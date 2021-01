Cô gái ở Bình Dương bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm công an trên Facebook

(VTC News) -

Chiều 7/1, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho Nguyễn Thị Ngọc Hồng (22 tuổi, tạm trú khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng), về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an huyện Dầu Tiếng trao quyết định xử phạt hành chính cho Hồng.

Khoảng 20h50 ngày 6/12/2020, Công an thị trấn Dầu Tiếng tuần tra trên tuyến đường 13/3, khu phố 7 thì phát hiện xe máy BKS: 61H1-160.36 do Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ở ấp Bàu Cây Cám, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) chở Nguyễn Thị Ngọc Hồng phía sau không gương chiếu hậu bên trái và sử dụng ống xả không có bộ phận giảm thanh nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Lúc này Nguyễn Thị Ngọc Hồng dùng điện thoại di động chụp ảnh tổ công tác đang làm nhiệm vụ sau đó đăng tải lên Facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái “Ăn cướp của dân là hay...”.

Qua xác minh, ngày 7/12/2020, Đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng mời Hồng lên làm việc. Tại cơ quan công an Hồng đã thừa nhận vi phạm.

Theo Công an huyện Dầu Tiếng, hành vi của Hồng được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Theo đó, Công an huyện Dầu Tiếng tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng và buộc Hồng làm cam kết không tái phạm.