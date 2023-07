Bị nói xếp Quang Hải đá sai vị trí, HLV đội Công an Hà Nội phản ứng

(VTC News) -

"Quang Hải hôm nay không đá tiền vệ trung tâm. Cậu ấy chơi lùi hơn so với một tiền vệ tấn công. Tôi nghĩ HLV đội Nam Định chưa nhìn rõ trận đấu", HLV trưởng CLB Công an Hà Nội - ông Flavio Cruz phát biểu.

Ở phần trả lời họp báo trước đó, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định cho rằng Quang Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 là điều không hợp lý. Vị trí này khiến Quang Hải không thể phát huy hết khả năng và đây là lý do cựu cầu thủ của Pau FC thi đấu mờ nhạt.

HLV Flavio Cruz.

HLV Flavio Cruz nói thêm: "Quang Hải đang thi đấu tốt lên theo từng trận. Trận đấu gặp CLB Đà Nẵng, cậu ấy thi đấu xa cầu môn hơn và trận này Quang Hải đã thi đấu tốt hơn. Quang Hải tích cực lùi về kèm người, cậu ấy làm tốt nhiệm vụ chuyển trạng thái cho toàn đội. Tôi nghĩ rằng tất cả cầu thủ đều phải phấn đấu để có được vị trí chính thức chứ không riêng Quang Hải".

Ở vòng 1/8 cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội hoà 1-1 trước CLB Nam Định sau 90 phút thi đấu chính thức. Trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, đội chủ nhà thất bại trước đối thủ với tỉ số 2-3. Quang Hải và 3 cầu thủ khác của CLB Công an Hà Nội đá hỏng ở lượt của mình.

"Sút luân lưu là loạt thi đấu may rủi và nhiều cầu thủ đã từng thất bại trên chấm 11 m. Ngay cả Roberto Baggio cũng đã từng thất bại tại World Cup trên chấm đá phạt. Các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị tốt nhưng vận may của chúng tôi đã không đến và chúng tôi đã thất bại", HLV Flavio Cruz buồn rầu.

Như vậy, CLB Công an Hà Nội vẫn chưa thắng trận đấu nào từ khi Quang Hải gia nhập đội bóng. Họ để thua CLB Đà Nẵng 0-1 trên sân khách và bị loại ở cúp Quốc gia sau thất bại trước CLB Nam Định.

