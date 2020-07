Bị Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc mua chuộc, Tổng giám đốc WHO đáp trả gay gắt

Hôm 23/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng phủ nhận, cho rằng đây là những bình luận không đúng sự thật, đồng thời tuyên bố sẽ không bị phân tâm bởi điều đó và sẽ tiếp tục nhiệm vụ chống lại đại dịch COVID-19.

“Các ý kiến này ​​là không đúng sự thật, không thể chấp nhận được và không có bất kỳ cơ sở nào. Trọng tâm duy nhất của chúng tôi và trọng tâm của toàn bộ tổ chức là cứu người. Và WHO sẽ không bị phân tâm bởi những bình luận này. Chúng tôi không muốn cộng đồng quốc tế bị phân tâm”, người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nhắc lại cảnh báo trước đó rằng một trong những mối đe dọa lớn nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay là chính trị hóa đại dịch.

Theo tờ Times và Daily Telegraph, phát biểu tại London hôm 22/7, ông Pompeo cho rằng WHO đã trở thành một cơ quan chính trị, đồng thời cáo buộc các quyết định tổ chức này giờ đây bị ảnh hưởng bởi một thỏa thuận đạt được giữa Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus và Trung Quốc - nước đã giúp ông trở thành người đứng đầu cơ quan này.

Đáp trả của người đứng đầu WHO được đưa ra sau nhiều tháng hứng chịu chỉ trích từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump - người đã đình chỉ tài trợ và bắt đầu rút Mỹ khỏi WHO, đồng thời gọi người đứng đầu WHO là “con rối” của Trung Quốc.

Thời gian qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích WHO lên án tổ chức này phản ứng chậm trước đại dịch cũng như bị Trung Quốc chi phối.

Một nhóm chuyên gia của WHO đã ở Trung Quốc gần hai tuần, thực hiện nhiệm vụ quốc tế do WHO đứng đầu để điều tra nguồn gốc của virus. Các nhà khoa học tin rằng virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện trong một thị trường thực phẩm ở thành phố trung tâm Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Kể từ khi xuất hiện vào cuối năm ngoái ở Trung Quốc, COVID-19 tiếp tục bùng phát trên phạm vi toàn thế giới. Đến nay, thế giới ghi nhận 15.640.155 người nhiễm virus corona chủng mới, 635.602 người chết.