Bị nghi mang thai, Lệ Quyên đăng ảnh khoe body thon thả

Video: Lệ Quyên công khai tình cảm với Lâm Bảo Châu

Từ sau khi công khai chuyện tình cảm với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên nay đã không còn "giữ kẽ" như trước nữa mà thay vào đó cô và nam người mẫu trẻ luôn xuất hiện cùng nhau, tay trong tay thể hiện tình cảm.

Vừa qua, cả hai còn tụ họp với hội bạn Hà Thành gồm vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby và nam ca sĩ Quang Hà nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Tại đây, 'nữ hoàng phòng trà' và Lâm Bảo Châu tiếp tục quấn quýt bên nhau không rời. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng xôn xao đó là trong một đoạn clip được ghi lại thì Lệ Quyên vô tình để lộ vòng 2 nhô lớn bất thường. Điều này làm cho ai nấy đều đặt ra nghi vấn phải chăng cô đang mang thai đứa con với bạn trai kém tuổi.

Lệ Quyên bị nghi mang thai vì lộ vòng 2 nhô lớn bất thường.

Có thể thấy nữ ca sĩ mặc chiếc váy rộng nhưng phần bụng nhô lên thấy rõ, ngoài ra cô còn có dấu hiệu tăng cân, gương mặt mũm mĩm.

Bên cạnh những nghi vấn thì nhiều ý kiến đã bênh vực cho rằng rất có thể do góc quay từ dưới lên "phản chủ" đã làm Lệ Quyên trông tròn trĩnh hơn mọi khi hoặc có lẽ do nữ ca sĩ vừa mới ăn no nên bụng cũng to lên trông thấy. Và điều quan trọng khác là qua những hình ảnh gần đây do nữ ca sĩ chia sẻ thì trông cô vẫn còn thon thả với vòng eo bé rõ ràng.

Vào ngày mùng 1 Tết vừa qua, Lệ Quyên đã chia sẻ hình ảnh mặc áo dài đi chùa, qua đó cho thấy vóc dáng của cô vô cùng gọn gàng.

Một hình ảnh "thon gọn" khác được nữ ca sĩ mới chia sẻ cách đây không lâu.

Hay mới đây nhất, khi những nghi vấn về chuyện bầu bí của Lệ Quyên đã lan truyền khắp mạng xã hội thì trên trang cá nhân của 'nữ hoàng phòng trà' cô cũng đã đăng tải loạt ảnh diện váy đen ngắn khoe body nuột nà như một cách đáp trả các tin đồn.

Dẫu đến nay phía Lệ Quyên vẫn chưa lên tiếng gì trước tin đồn có thai nhưng nữ ca sĩ đã thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ loạt ảnh khoe body.

Có thể thấy cô vẫn rất thon thả với vòng eo bé rõ rệt.